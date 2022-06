"Jeśli nie zdarzy się nic złego, przypadkowego, Iga Świątek może dominować bardzo długo" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM ekspert tenisowy Karol Stopa. Co decyduje o sukcesie w tenisie? "Musi być talent, ale musi być też praca. To jest też spotykanie odpowiednich ludzi na swojej drodze" - podkreślił gość Roberta Mazurka.

Po sobotnim triumfie na kortach Rolanda Garrosa hołd z trybun złożył Idze Świątek m.in. Robert Lewandowski. To było coś nieprawdopodobnego, to było powtórzenie sceny, którą mogliśmy oglądać dwa lata wcześniej na balu podsumowującym rok - mówił Stopa.

Dlaczego akurat Iga Świątek dominuje dziś w kobiecym tenisie? To jest zdarzenie z gatunku w dużej mierze przypadkowych, dlatego, że uczy się grać w tenisa w skali światowej parę milionów, w Polsce paręset osób, może 1200. Wychodzi z tego czasami jedna osoba, czasem nikt - stwierdził ekspert.

Tu się składa parę elementów na to. Iga wbrew pozorom ma dosyć mocną budowę, to jest typ budowy, która idealnie pasuje do uprawiania tej dyscypliny, ma fantastyczne walory atletyczne. Do tego dochodzą inne elementy, to jest układanka. Musi być talent, ale musi być też praca. To jest też spotykanie odpowiednich ludzi na swojej drodze. Gdybyśmy wiedzieli, co decyduje, a co nie... dominowałyby cztery państwa, które organizują turnieje wielkoszlemowe. Bo tam rok w rok miliony przepływają do federacji, żeby dotować tenis - podkreślał Stopa.

Jak długo Świątek może dominować na światowych kortach? Moim zdaniem może dominować bardzo długo... Jeśli się nie zdarzy nic złego, przypadkowego. Jest cała galeria postaci, są świetne Czeszki, Słowaczki, kraje bałkańskie, wszystkie kraje zza naszej wschodniej granicy, Ameryka Południowa, Azja... Dzisiaj nie wiadomo, gdzie się urodzi ten megatalent. Na przynajmniej najbliższy rok do końca, ja nie widzę konkurencji - zaznaczył gość RMF FM.

Pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej - Wimbledon. Iga do tej pory na trawie miała najwięcej problemów. Tam trzeba niektóre ruchy wykonywać szybciej. Do tej pory, jak przechodziła z nawierzchni na nawierzchnię, miała pewne problemy adaptacyjne - mówił Stopa.

Czy Iga Świątek ma jeszcze coś do poprawienia? Tam jest sporo rzeczy do poprawienia. Tomek Wiktorowski (trener - red.) o tym wie. Trzeba poprawić na pewno obszar zachowań w okolicy siatki. Nie potrafi za dobrze operować wysokim wolejem, z niskich pozycji nieraz gra fenomenalne piłki, co zresztą parę razy było widać w Paryżu - opowiadał komentator.

Czy doczekamy się w Polsce efektu Igi Świątek? Mam nadzieję, że będzie taki efekt. Mieliśmy już mieć efekt Fibaka, potem efekt Radwańskiej, parę akcentów deblowych... Są wzrosty, ale umiarkowane. Myślę, że decydującym czynnikiem są czasy, w jakich żyjemy i konkurencja w postaci galerii elektronicznych zabawek, którymi najmłodsi się interesują najbardziej - zaznaczył Stopa.