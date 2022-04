„Prawda o katastrofie smoleńskiej jeszcze jest przed nami. To, co wczoraj zaprezentował Antoni Macierewicz jest ważnym krokiem w ustaleniu wszystkich okoliczności” - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, poseł Solidarnej Polski.

Prokuratura na tym etapie nie informuje o wszystkich szczegółach, bo kilka lat temu przyjęła koncepcję polegającą na powołaniu międzynarodowego zespołu biegłych, którzy badali najgłośniejsze katastrofy lotnicze z całego świata. Są to biegli różnych specjalności i oni będą sporządzali opinię końcową - stwierdził gość Roberta Mazurka.

Prokuratura chciałaby, żeby opinia końcowa od międzynarodowego zespołu biegłych była jej przekazana do końca roku - dodał wiceminister.

Robert Mazurek, RMF FM: Panie ministrze, czy Antoni Macierewicz przekonał pana wczoraj swoim raportem i już wie pan jak wyglądała i dlaczego doszło do katastrofy smoleńskiej?

Sebastian Kaleta: Przede wszystkim prawda o katastrofie smoleńskiej, taka pełna co do każdego szczegółu jeszcze jest przed nami, natomiast to, co zaprezentował wczoraj pan minister Antoni Macierewicz jest ważnym krokiem w ustaleniu wszystkich okoliczności. Choćby jedna z głównych nowych okoliczności dotycząca potwierdzenia śladów materiałów wybuchowych odnalezionych na wraku tupolewa to jest okoliczność która... Pan też pewnie doskonale pamięta ten czas, kiedy dziennikarze którzy śmieli w ogóle takie informacje podawać, że jest jakaś wątpliwość, byli zwalniani grupowo z pracy, a dzisiaj okazuje się, że rzeczywiście to jest fakt, natomiast prokuratura też przecież informuje...

Właśnie chciałem o to spytać, bo pan powiedział tak: pełna wersja prawdy jest jeszcze przed nami. Antoni Macierewicz twierdzi że to już jest końcowy raport. On oczywiście nie jest końcowy formalnie, natomiast to już jest pełna wiedza, którą mieliśmy zdobyć.

Czytałem i oglądałem konferencję pana ministra Macierewicza, starałem się jak największą część raportu przeczytać, aczkolwiek on jest ogromny, więc w krótkim czasie jest to po prostu niemożliwe. Natomiast też czytałem rozmowy z prokuratorem krajowym panem Dariuszem Barskim, który informuje o tym jaki jest ciąg dalszych czynności prokuratorów...

Chciałem o to spytać, bo pan mówi tak: Antoni Macierewicz pokazał nowe okoliczności, natomiast czy prokuratura podąży tym tropem?

Przede wszystkim ta okoliczność o której powiedziałem, w samym raporcie wskazuje się też, że to jest ustalenie prokuratury, natomiast prokuratura na tym etapie nie informuje o wszystkich szczegółach, bo jest przyjęta taka koncepcja polegająca na tym, że powołano międzynarodowy zespół biegłych, którzy badali najgłośniejsze katastrofy lotnicze z całego świata. Są biegłymi różnych specjalności, którzy będą sporządzali opinię końcową.

Kiedy oni ją sporządzą?

Aktualnie tych opinii cząstkowych jest kilkadziesiąt, kilkanaście, w ciągu kilku miesięcy spływają kolejne. Ja się posługuję informacjami prokuratury krajowej.

Powiedzmy naszym słuchaczom kiedy będzie ostateczny efekt prac prokuratury, która jednak od 2015 roku pod nowym kierownictwem pracuje nad tym, to jest 7 lat.

Pod nowym kierownictwem pracuje 6 lat. W trakcie tych czynności pracuje, co podkreślmy bardzo wyraźnie - przez pierwszych 6 lat po katastrofie polska prokuratura pracowała w warunkach konieczności jak to powiedział pan Jerzy Miller, "znalezienia wspólnej wersji z Rosjanami".

Panie ministrze, czy może pan odpowiedzieć na pytanie, które zadałem?

Prokuratura chciałaby, żeby opinia końcowa o której mówiłem, była przekazana prokuraturze od międzynarodowego zespołu biegłych do końca roku.

Do końca roku będzie efekt prac w ogóle, czy opinia zespołu?

Opinia.

Ale o czym my w ogóle mówimy? Mówimy o tym że katastrofa smoleńska która była w 2010 roku, w 2022 pana zdaniem nie jest wyjaśniona, wy pracujecie nad tym ponad 6 lat i jeszcze mówicie że za mało czasu?

Panie redaktorze, podstawowy problem który sygnalizują biegli z całego świata przy analizowaniu konkretnych okoliczności, bo chodzi o kwestie fizyko-chemiczne, aerodynamiczne, kwestie przyczyn śmierci...

Dlaczego to trwa tak długo i kiedy śledztwo będzie skończone?

Międzynarodowi eksperci nie mają dostępu do wraku i jest to podstawowy problem w śledztwie.

Ja to rozumiem. Czyli dopóki nie będzie dostępu do wraku, to nie będzie zamknięcia śledztwa?