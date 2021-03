"To znaczy, że PiS idzie dobrą drogą, naśladuje wreszcie Platformę Obywatelską. Zwrócę uwagę na słowo ‘obiecuje’. PiS obiecał już 6 lat temu kwotę wolną od podatku 8 tys. złotych" - tak Izabela Leszczyna w Porannej rozmowie w RMF FM skomentowała nieoficjalne doniesienia medialne dotyczące zapisów w programie Nowy Ład. Portal OKO.press podał, że jednym z założeń rządowego programu jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych.

Dopytywana o to, dlaczego w lutym 2015 roku głosowała przeciwko podniesieniu kwoty wolnej od podatku, wyjaśniła: Bo 2015 rok, to był ostatni rok, kiedy Polska była objęta pewnymi restrykcjami w związku z procedurą nadmiernego deficytu, którą byliśmy objęci po to, żeby inwestować w autostrady. Wydawaliśmy trochę więcej pieniędzy niż budżet na to pozwalał. Inwestowaliśmy te pieniądze, Unia nałożyła na nas odpowiednią procedurę i żeby z niej wyjść i nadal absorbować środki unijne, i rozwijać Polskę długoterminowo, żeby ludzie byli bogatsi, żeby więcej zarabiali, żeby w końcu mieli kwotę wolną wyższą.

"Zmuszanie kobiety niegotowej na macierzyństwo kończy się tym, że później dziewczynka jest polewana zimną wodą"

Cieszę się, że Platforma ma własne zdanie ws. aborcji (...). Nigdy nie będziemy mówili o aborcji na życzenie, mówimy o tym, że to kobieta podejmuje decyzję w swoim własnym sumieniu i ma prawo tę decyzję podjąć - przyznała na antenie RMF FM posłanka Platformy Obywatelskiej.

Robert Mazurek pytał dlaczego w 2019 roku Izabela Leszczyna była przeciw aborcji do 12. tygodnia ciąży na życzenie, a teraz popiera takie rozwiązanie. Jestem przeciwna aborcji na życzenie, natomiast uważam, że po tym, co PiS zrobił obrzydliwego polskim kobietom i zniszczeniu kompromisu, który przez 30 lat obowiązywał, nie ma powrotu do żadnego kompromisu - tłumaczyła była wiceminister finansów i dodała: Pan mnie zacytował, w bardzo trudnej sytuacji kobieta ze swoich względów zdrowotnych - także psychicznych, bo nie jest w stanie unieść macierzyństwa - ma prawo dokonać terminacji ciąży do 12. tygodnia, bo uważam, że zmuszenie kobiety niegotowej na macierzyństwo kończy się tym, że później dziewczynka jest polewana zimną wodą, albo wypada z okna z 10. piętra. Zaznaczyła też, że "czym innym jest aborcja na życzenie, a czym innym jest to o czym mówimy (dopuszczenie aborcji ze względu na trudną sytuację kobiety pod warunkiem konsultacji u psychologa i lekarza - przyp. RMF FM)".

Według Leszczyny w założeniach projektu największej partii opozycyjnej są konsultacje lekarskie. Kobieta musi (przedtem - przyp. RMF FM) zapytać psychologa: panie doktorze, co się będzie ze mną działo, co się będzie działo z moim organizmem - mówiła. Jak przyznała, lekarz nie będzie mógł zakazać dokonania aborcji. Według gościa RMF FM, obecnie kobieta chcąca dokonać terminacji ciąży, "idzie do podziemia i terminuje ciążę w warunkach urągających jej zdrowiu i narażających jej życie".



"Prof. Zembala jest w jakimś świecie nierzeczywistym. Ludzie umierają"

Myślę, że prof. Zembala jest w jakimś tam świecie nierzeczywistym w tej kwestii - tak Izabela Leszczyna odniosła się do pochwał, jakich w ostatnich miesiącach rządowi udziela prof. Marian Zembala, były minister zdrowia w rządzie PO-PSL. Kardiochirurg komplementował rząd za walkę z Covid-19. Prof. Zembala doskonale panuje nad swoją kliniką i tam ma wszystko poukładane i być może myśli, że tak jest w całej Polsce. Niestety, w Polsce ludzie umierają, nie dostają się do lekarzy i nigdzie nie jest tak, jak u prof. Zembali. I pewnie on nie wie, jak jest w Polsce - stwierdziła posłanka Platformy Obywatelskiej w Porannej rozmowie w RMF FM. Mamy maski z Chin, respiratory ukradzione gdzieś tam, nie wiadomo komu, skąd, ale zapłaciliśmy my - wymieniała przykłady, w jej ocenie, błędów rządu ws. walki z epidemią.