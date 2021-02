„Większość kobiet, większość młodych ludzi i większość ludzi, którzy protestowali, nie ma nic wspólnego z Martą Lempart. To jest pani polityk, ona ma swoje cele, ja się z nią nie zgadzam. Tak jak większość ludzi PO” – stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Ireneusz Raś.

Ireneusz Raś / Leszek Szymański / PAP

Poseł pytany o ocenę w sprawie zaangażowania polityków PO w protesty w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego, stwierdził: Uważam, że to co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, ta cyniczna gra jest niedopuszczalna. Również ze względu na zasady i wartości, które wyznaje grupa konserwatystów, nie tylko Platformy. Uważam, że wkurzenie kobiet w wyniku akcji politycznej PiS-u, to jest wkurzenie, które ja rozumiem (...) Jeśli moja partia powiedziałaby, że aborcja na życzenie jest ok, to mnie w takiej partii nie będzie.

Nie ukrywam, że dyskusja jest dość dynamiczna w Platformie. Ona w ostatnim czasie przyspiesza. Wszystkie środowiska, które tworzą PO, wszyscy politycy zastanawiają się nad tożsamością PO. Trudno, żeby zabrakło głosów konserwatystów i powiem szczerze: konserwatyści nie chcą być kwiatkiem do kożucha - tak na antenie RMF FM Ireneusz Raś skomentował sytuację konserwatywnych polityków w Platformie Obywatelskiej.