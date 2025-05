"Nie patrzę na sondaże, mam je w poważaniu, sondaże nie są wyrocznią. Pokazują, że ludzie zdecydują w ostatnim momencie. Sondaże w Polsce nie decydują na szczęście o wyniku wyborów" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta, poproszony o komentarz do najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM. Zapytany o aferę ze spotami emitowanymi przez Akcję Demokrację, które promowały Rafała Trzaskowskiego odpowiedział: "Do końca dnia Rafał Trzaskowski ma czas, aby wytłumaczyć się z afery z kampanią".

Piotr Mazur / RMF FM

Hołownia: Sondaże mam w poważaniu

Z najnowszego sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że 18 maja najwięcej głosów zdobędzie reprezentant Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Poparcie dla niego spadło jednak poniżej 30 proc.

Jeśli chodzi o pozostałych kandydatów, to okazuje się, że różnice między Szymonem Hołownią, Magdaleną Biejat, Adrianem Zandbergiem i Grzegorzem Braunem są minimalne.

Co z tego wynika dla sceny politycznej? Jak to skomentował gość Porannej rozmowy w RMF FM, Szymon Hołownia?

Nie patrzę na sondaże, mam je w poważaniu, sondaże nie są wyrocznią, pokazują, że ludzie zdecydują w ostatnim momencie. Sondaże w Polsce nie decydują na szczęście o wyniku wyborów, jeżeli frekwencja wyniesie trochę ponad 60 proc., to oznacza, że 8 milionów z nas do wyborów nie pójdzie - tłumaczył kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta.

Afera z kampanią Rafała Trzaskowskiego

Tomasz Terlikowski zapytał też swojego gościa o spoty emitowane przez Akcję Demokrację. WP napisała, że za publikowanymi w internecie reklamami politycznymi promującymi Rafała Trzaskowskiego i atakującymi jego konkurentów, stoi pracownik i wolontariusze fundacji Akcja Demokracja. Prezesem fundacji ma być człowiek, który jeszcze kilka tygodni temu był asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej.

Odkąd się o tym dowiedzieliśmy, Rafał Trzaskowski powinien jasno odciąć się od tych praktyk, jasno je potępić, jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie ma z tym nic wspólnego, i że ktoś w sztabie, kto był za to odpowiedzialny, po prostu poleci - mówił Hołownia.

My nie możemy zamienić dzisiaj jednej grupy trzymającej władzę na inną grupę trzymającą władzę, czy z Pałacu Prezydenckiego, czy z innych miejsc. Jeżeli ktoś na lewo kręcił i na lewo kupował reklamy w internecie, to my musimy to wiedzieć - dodawał.

Oni są tak naprawdę, na koniec dnia, w tej świętej wojnie, jedni drugich warci, dlatego trzeba w tych wyborach (...) rozważyć głosowanie na innych kandydatów - konkludował.

Kandydat Trzeciej Drogi podkreślił, że "do końca dnia Rafał Trzaskowski ma czas, aby wytłumaczyć się z afery z kampanią".

Apeluję do sztabu Rafała Trzaskowskiego - dajcie papiery na stół. Tu chodzi o to kto zostanie prezydentem i jak silny będzie ten mandat. Zadbajcie o bezpieczeństwo państwa - apelował Hołownia.

Ta sprawa musi być, zdaniem Hołowni wyjaśniona także dlatego, że jest ona bronią w rękach PiS, który może na jej podstawie unieważnić wybory.

Hołownia o swoich poglądach politycznych

Szymon Hołownia, pytany był też o swoje poglądy i pozycję na scenie politycznej. Marszałek sejmu określił siebie jako polityka centrowego.

Ja mam duszę centrową, jestem centrowy. Myślę, że wiele z nas, wielu z nas czuje się bezpiecznie w centrum, czyli bez radykalizmu, bez przegięć, bez fanatyzmu, tylko po prostu życie - stwierdził Hołownia, podkreślając, że polityka powinna dawać poczucie bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo jest w centrum.