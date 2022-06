​"W najbliższych dwóch miesiącach jesteśmy w stanie przewieźć do 1,5 miliona ton zboża z Ukrainy miesięcznie. Unia Europejska jak na razie nie pomogła" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Zapewnił, że rząd obecnie nie podniesie stawki 500 plus. Nie zabrakło też pytań o węgiel i... chrust.

Czy rząd planuje, jak spekulowano w ostatnich dniach, podniesienie stawki 500 plus? Nie planuje. Co będzie za kilka lat, to oczywiście trudno przewidywać, ja mówię o najbliższej przyszłości - zaznaczył gość Roberta Mazurka.

W związku z kryzysem tona węgla w Polsce kosztuje dziś nawet trzy tysiące złotych i więcej. Myślę, że jest to efekt niepokojów i ważne, żebyśmy to uspokoili, dlatego że w tym momencie mieszkańcy, którzy mają piece na węgiel, chcą się zaopatrzyć, bo zwykle tak było, że się zaopatrywali wczesnym latem, chcą koniecznie kupić, a niestety mamy przerwane łańcuchy dostaw, to jest głównie brak węgla z Rosji - mówił minister.

Absolutnie ta cena jest nie do przyjęcia, pełna zgoda. W tej chwili pani minister Moskwa bilansuje ten węgiel, chce ustalić harmonogram dostaw - dodał.

Czy wicepremier też będzie zbierał chrust na opał? Trochę to jest ośmieszane, natomiast drewno jest dobrym materiałem do opalania, więc ja bym nie obśmiewał tego. Chrustem na dłuższą metę raczej się palić nie da. Pojęcie gałęzi jest dość szerokie i konary, które mają średnicę kilkunastu centymetrów, to jest spokojnie materiał do opalania. Chrust, patyki nie, konary tak. Lasy zresztą sprzedają drewno na opał - mówił Kowalczyk.

Jak pomóc ludziom, których nie stać na węgiel? Do tego potrzebny jest program osłonowy, który będzie pomagał najuboższym. Druga rzecz to jest ustabilizowanie rynku węgla i to jest przygotowywane przez minister Moskwę - powiedział.

Polska zobowiązała się pomóc w tranzycie ukraińskiego zboża. Jakie są możliwości Polski w tej kwestii? W najbliższych dwóch miesiącach jesteśmy w stanie przewieźć do 1,5 miliona ton zboża z Ukrainy miesięcznie. Unia Europejska jak na razie nie pomogła. Wydała komunikat 12 maja, że będzie koordynować pomoc. Ja czekam na konkretną pomoc, naczepy samochodowe, wagony, urządzenia przeładunkowe mobilne. To by nam się bardzo przydało - zaznaczył wicepremier.

Czy tranzyt zboża z Ukrainy nie zaszkodzi polskim rolnikom? Ukraińskie towary są poszukiwane i oczekiwane w Afryce Północnej i innych krajach i tam powinny dopłynąć. Polscy rolnicy nie stracą na transporcie ukraińskiego zboża. To jest tranzyt, który realizujemy i tylko pomagamy - podkreślił.