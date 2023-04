"To jest oficjalna wizyta skondensowana w ciągu jednego dnia - masa spotkań i przekaz do Polaków o dużym znaczeniu i dużej wadze" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Jarosław Guzy, socjolog i nieoficjalny kandydat na ambasadora w Kijowie, odnosząc się do dzisiejszej wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.

"Na pewno usłyszymy podziękowania od prezydenta Zełeńskiego, usłyszeliśmy je już nieraz, ale teraz usłyszymy to w takiej formie, która dotrze do wszystkich. Najistotniejsze jest jednak to, że usłyszymy zapowiedź i potwierdzenie ścisłych relacji między Polską a Ukrainą w najbliższej, ale też odleglejszej przyszłości" - mówił gość Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

"Rzeczywiście, relacje polsko-ukraińskie są w historycznym momencie" - dodał.

Jarosław Guzy na początku rozmowy został zapytany o to, czy to prawda, że zostanie nowym, polskim ambasadorem w Kijowie. RMF FM informowało o tym nieoficjalnie pod koniec marca.



"To jest pytanie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to zaszczytne, wymagające i odpowiedzialne stanowisko, ale decyzje są poza mną"- odpowiadał Jarosław Guzy.

Czy Polska może jeszcze coś zrobić, by pomóc Ukrainie? Dopytywał Robert Mazurek.

"Gdyby Polska miała większy potencjał, to mogłaby jeszcze pomóc, ale nie ma. Polska w kwestii pomocy Ukrainie robi wszystko, co może. Trudno sobie wyobrazić coś więcej" - mówił Jarosław Guzy na antenie RMF FM.

"Gęstość relacji polsko-ukraińskich przez ostatni rok wojny jest ogromna i dotyczy całej masy spraw, dotyczy przyszłości i będzie też na pewno mowa o odbudowie Ukrainy, bo Ukraińcy odbudowują się już teraz a będzie wielka odbudowa, miejmy nadzieję po zwycięstwie Ukrainy w tej wojnie"- dodawał gość Roberta Mazurka.

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się też temat importu ukraińskiego zboża, który może stać się powodem poważnego kryzysu.

"No taki jest rosyjski pomysł, jak wiadomo Ukraińcy stwarzają całą masę problemów dla społeczeństwa polskiego, niemieckiego, zachodu itd. Większość Polaków w to nie uwierzy, rolnicy mają swoje realne problemy, które rząd musi rozwiązać. Ja bym zwrócił jednak uwagę, że klucz do tych problemów jest w Brukseli, to Bruksela zaniedbała sprawę korytarzy transportowych dla zboża z Ukrainy"- podkreślał Jarosław Guzy.

