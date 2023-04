Podczas rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na pewno będziemy poruszali temat zboża ukraińskiego i różnych artykułów rolnych - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku - dodał.

Wołodymyr Zełenski i Mateusz Morawiecki / Volodymyr Tarasov / PAP/UKRINFORM

Szef rządu podczas konferencji prasowej został zapytany, o jakich kwestiach będzie rozmawiał z prezydentem Ukrainy podczas jego środowej wizyty w Polsce. Na pewno będziemy poruszali temat zboża ukraińskiego i różnych artykułów rolnych - odparł Mateusz Morawiecki.

Chcemy, aby jakikolwiek handel z Ukrainą nie destabilizował naszego rynku - oświadczył. To jest na pewno temat bardzo ważny dla nas, dla Polaków - dodał.

Premier Morawiecki zwrócił jednocześnie uwagę, że Rosja niewoliła nas przez 300 lat. Jak zaznaczył, "pierwszy raz ktoś inny umiera za naszą wolność". To też warto docenić, dostrzec i mieć na uwadze - podkreślił.

Do Warszawy zjeżdżają dodatkowe siły policji

W związku z jutrzejszą wizytą prezydenta Ukrainy do Warszawy zostaną skierowane dodatkowe siły z innych policyjnych garnizonów - powiedział rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak.

Wizytę zabezpiecza Służba Ochrony Państwa przy wsparciu m.in. policjantów. Rzecznik KSP zaapelował do mieszkańców stolicy, aby w czasie wizyty wykonywali polecenia policjantów i innych funkcjonariuszy oraz by zgłaszali służbom na miejscu lub pod numerem alarmowym 112 wszelkie niepokojące sytuacje. Chodzi o np. dziwnie zachowujące się osoby czy pozostawiony bagaż.



Apelujemy też o to, żeby omijać centrum Warszawy prywatnymi samochodami i w miarę możliwości korzystać z transportu publicznego - podkreślił rzecznik stołecznej policji. Jak zaznaczył, należy się spodziewać dużych utrudnień w ruchu - zarówno kołowym, jak i pieszym.

Informację o wizycie Zełenskiego ujawnił w RMF FM Marcin Przydacz

O zaplanowanej na środę oficjalnej wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce - na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy - poinformował w poniedziałek w RMF FM szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Jak zapowiedział, prezydent Zełenski spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, by porozmawiać na temat kwestii bezpieczeństwa, gospodarczych czy politycznych i historycznych. Ukraiński prezydent ma również rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim oraz na Zamku Królewskim w Warszawie spotkać się z Polakami i mieszkającymi w Polsce Ukraińcami.