Będzie nowy ambasador Polski w Kijowie. Po czterech latach, w tym po ponad roku od rosyjskiej inwazji na Ukrainę placówkę w Kijowie opuszcza Bartosz Cichocki. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy RMF FM, nowym ambasadorem zostanie Jarosław Guzy.

Jarosław Guzy / Leszek Szymański / PAP

O tym, że ambasador Polski w Ukrainie Bartosz Cichocki zakończy swoją misję, poinformował we wtorkowej Rozmowie w południe w RMF FM szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP Marcin Przydacz.

Jak mówił Przydacz w rozmowie z Krzysztofem Berendą , jest przyjęte, że po 4-5 latach ambasadorowie kończą swoją misję. Bartosz Cichocki jest ambasadorem w Ukrainie od 2019 roku.

Minister Cichocki pełnił swoją rolę bardzo aktywnie i bardzo odważnie. Przypomnijmy, że był to jedyny ambasador, który podczas ataku na Kijów cały czas był w ukraińskiej stolicy, trzymał wysoko polską flagę, pokazując, że Polska nie wierzy w upadek Ukrainy. Myślę, że za to należy mu się gigantyczny szacunek, natomiast z całą pewnością będzie też kończył swoją misję. Myślę, że w tym roku to się wydarzy i będzie wysłany nowy ambasador - powiedział Przydacz.

Do zmiany ambasadora dojdzie najprawdopodobniej latem, a najpóźniej we wrześniu. To - jak ustaliliśmy - ze względów organizacyjno-rodzinnych.

Bartosz Cichocki prawdopodobnie obejmie placówkę w innym rejonie świata.

Jarosław Guzy. Kim jest?

Jarosław Guzy urodził się w 1955 roku w Krakowie. Na Uniwersytecie Jagiellońskim studiował socjologię i historię. Współpracował ze Studenckim Komitetem Solidarności, a od 1980 roku należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W 1981 roku został wybrany przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej organizacji.

Podczas stanu wojennego był przez rok internowany - przebywał w Białołęce, a następnie w Darłówku. Po wyjściu na wolność był pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. W latach 1988-1991 przebywał w Stanach Zjednoczonych, studiował na Uniwersytecie Yale i odbył staż w Kongresie.

W 1991 roku otrzymał stanowisko doradcy ministra obrony narodowej. W latach 1992-1993 był członkiem Ruchu dla Rzeczypospolitej. Od 1999 roku jest członkiem Rady Polskiego Klubu Atlantyckiego, a od 1996 roku - członkiem Rady ds. Współpracy z Regionem Azji i Pacyfiku.

W ostatnich latach był ekspertem ds. międzynarodowych Polskiej Agencji Prasowej. Doradzał również m.in. PZU w sprawie inwestycji na Litwie i w Ukrainie.

Prywatnie jest mężem dziennikarki, twórczyni i szefowej telewizji Biełsat - Agnieszki Romaszewskiej-Guzy.