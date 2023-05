"Komisja, którą przegłosował PiS, powstaje nie po to, by badać wpływy rosyjskie. Ona powstaje po to, by zrobić show i cyrk przed wyborami" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM gość Roberta Mazurka, poseł Lewicy Maciej Gdula.

Maciej Gdula / Piotr Szydłowski / RMF FM

Udowodniono, że Rosja wpływała na wybory w USA w 2016 roku i 2020. Francja powołała komisję do badania obcych wpływów na politykę. Przed komisją stanęła Marine Le Pen, która uzyskała drugi wynik w wyborach prezydenckich.

Według Departamentu Stanu USA, Rosja wydała co najmniej 300 mln dolarów na wpływanie na polityków w innych krajach. Dlaczego Polska ma nie badać wpływów rosyjskich - pytał gościa Robert Mazurek.

Gdyby to była komisja śledcza, uwzględniona w regulaminie Sejmu, to byłbym za. To komisja porządnie umocowana, w przeciwieństwie do komisji ds. wpływów - odpowiedział poseł Lewicy.

W tej komisji mogą jednak zasiadać nie-politycy, czyli specjaliści, którzy mają pojęcie o sprawie, którą badają - dodał dziennikarz RMF FM.

To bardzo źle, że w komisji weryfikacyjnej mogą zasiadać ludzie, którzy nie są odpowiedzialni przed wyborcami. Chodzi o to, by w takiej komisji zasiadali ludzie, których też mogą rozliczyć wyborcy. Zgadzam się. Trzeba badać wpływy rosyjskie. Ale trzeba było taką komisję powołać rok temu. Miałaby mnóstwo czasu, byłaby komisją śledczą. Ta, która została przegłosowana przez PiS, powstanie 4 miesiące przed wyborami, nie po to, by żeby zbadać wpływy rosyjskie - to jest mylne wyobrażenie. Ona powstała po to, żeby zrobić show, cyrk przed wyborami. I przeciwko temu protestuję - tłumaczył Gdula.

Powołajmy komisję w przyszłym Sejmie. Zobaczymy jak PiS zagłosuje. Przewiduję, że będzie przeciwko. Dlaczego? Bo wówczas zostałby wezwany przed nią Antoni Macierewicz. A to jest człowiek, którego nie należy wzywać, to jest człowiek, którego należy umieścić w komisji ds. wpływów, po by komisja go nie mogła wezwać - proponował gość RMF FM.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk zapowiedział, że Trybunał Konstytucyjny ma zostać "odblokowany".

Trudno powiedzieć, czy cieszyć się, czy martwić. Z jednej strony to odblokuje nam pieniądze z Unii Europejskiej. Ale teraz (Trybunał - przyp. red.) będzie przegłosowywał każdą głupotę, także głupotę komisji (weryfikacyjnej - przyp. red.) - mówi Maciej Gdula.

Czy Giertych trafi na listy opozycji?

Roman Giertych ogłosił chęć powrotu do polityki i wolę startowania w wyborach do Senatu z list opozycji. Co na to gość RMF FM?

Roman Giertych zgłosił swoją kandydaturę samodzielnie... na twitterze. Jego kandydautra nie była rozważana przy stoliku przy którym ustala się Pakt Senacki. Jestem tego pewien, bo rozmawiałem z Darkiem Wieczorkiem, który reprezentuje Lewicę przy tym stoliku.