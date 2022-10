W przeddzień Światowego Dnia Udaru Mózgu gościem Porannej rozmowy w RMF FM była neurolog dr Aleksandra Golenia. W Polsce z powodu udaru mózgu umiera co roku 30 tys. osób, Robert Mazurek zapytał swojego gościa o to, czym jest udar, jak możemy mu zapobiegać, a jeśli już do niego dojdzie, jak pomóc choremu.

Jak wyjaśniła dr Golenia, udar jest wtedy, kiedy do krwi przestaje płynąć krew lub płynie jej za dużo. W tym drugim przypadku mówimy o udarze krwotocznym, potocznie zwanym wylewem. Do wylewu dochodzi, kiedy tętnica mózgowa zostaje zatkana lub pęka. 80 proc. udarów to udary niedokrwienne, do których dochodzi w sytuacji zwężenia lub zatkania tętnicy. Przyczyn może być kilka. Jedną z nich są przyczyny sercowo-zatorowe. Zaburzenia rytmu serca, najczęstszym rodzajem zaburzenia rytmu serca u osób starszych jest migotanie przedsionków, które zwiększa ryzyko udaru nawet 4-5 krotnie. Stąd tak ważne jest, żeby szybko zostało wykryte - mówiła dr Golenia. Robert Mazurek zapytał swojego gościa o to, w jaki sposób możemy uchronić się przed udarem niedokrwiennym. Zmiana trybu życia, na tryb większej aktywności fizycznej. Trzeba też wyeliminować inne czynniki, które sprzyjają wystąpieniu udaru. Do takich chorób należy cukrzyca, nadciśnienie tętnicze. Nieleczone lub niedostatecznie leczone nadciśnienie tętnicze jest jedną z głównych przyczyn udaru krwotocznego - mówił gość Porannej rozmowy w RMF FM. Dr Aleksandra Golenia podkreśliła również konieczność rezygnacji z wysoko przetworzonej żywności i napojów słodzonych cukrem. Powinniśmy ograniczyć ilość spożywanego mięsa na rzecz ryb i zwiększyć ilość warzyw w diecie. Jak rozpoznać udar? Robert Mazurek zapytał dr Aleksandrę Golenię o to, jak rozpoznać udar. Lekarze podkreślają, że w leczeniu udaru najważniejszy jest czas, a jakim chory trafi pod opiekę specjalistów. Do objawów, które mogą sugerować, że doszło do ostrego udaru, należy nagłe osłabienie jednej strony ciała. Pacjent ma trudności z poruszaniem kończyną górną, kończyną dolną, bądź w ogóle nie rusza kończyną - mówiła neurolog w Porannej rozmowie w RMF FM. Do innych objawów należą również asymetria twarzy, zaburzenia mowy i dezorientacja pacjenta. W przypadku takich objawów należy jak najszybciej wezwać pomoc. Szybsza interwencja lekarska zwiększa szanse na uniknięcie kalectwa i śmierci. Chroniczny ból głowy, kiedy powinien nas zaniepokoić? Dr Aleksandra Golenia zajmuje się leczeniem chronicznego bólu głowy. Robert Mazurek zapytał swojego gościa o to, kiedy ból głowy, który jest jedną z najpowszechniejszych dolegliwości zdrowotnych, powinien nas zaniepokoić. W większości przypadków ból głowy jest pierwotny, nie ma przyczyny. Druga grupa to ból głowy spowodowany inną chorobą, np. pękniętym tętniakiem, który prowadzi do krwotoku. Towarzyszy mu najsilniejszy ból głowy, wtedy musimy skorzystać z pomocy - mówiła dr Golenia w Porannej Rozmowy w RMF FM. Neurolog dodała, że jeżeli ból głowy występuje codziennie i utrzymuje się przez kilka miesięcy, to powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty. Zobacz również: Poranny ból głowy. Kiedy powinien zaniepokoić? Jak zapobiegać?

Opracowanie: Jonasz Jasnorzewski , Justyna Lasota-Krawczyk