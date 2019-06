"Jestem za tym, żeby (...) ci ludzie mieli prawo do antykoncepcji darmowej" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Włodzimierz Czarzasty pytany o postulat z programu jego partii z 2014 roku dotyczący bezpłatnej antykoncepcji dla 15-latków. "Nastoletnie dzieci potem rodzą dzieci" - dodał.

29 czerwca jest referendum wewnątrz SLD. 23 tysiące członkiń i członków partii zdecydują, muszą odpowiedzieć, czy SLD ma iść samo - zawsze ten wariant wraca - czy w koalicji - stwierdził Włodzimierz Czarzasty pytany o plany jego partii na wybory parlamentarne. Ja uważam, że SLD powinno funkcjonować w tej koalicji, w której funkcjonowało w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wiem dlaczego - jestem zadowolony z tych wyników - dodał.





Robert Mazurek: Co panu szeptał do ucha Robert Biedroń na platformie podczas parady równości?

Włodzimierz Czarzasty: Że mnie lubi, że mnie kocha, że mnie szanuje, że jestem przystojny, że jestem mądry, że świetnie prowadzę swoją postkomunistyczną partię, że zawsze ją bardzo szanował.

Umówiliście się w takim razie na wieczór?

To było nieładne, panie redaktorze.

Nieładne, że pana kocha, lubi, szanuje i bardzo mu się pan podoba?

Nie, nie. Mówiąc poważnie, zaproponował spotkanie, które się odbyło.

Zaproponował panu nawet więcej - zaproponował koalicję. Tak przynajmniej pan twierdzi.

Zaproponował. Nie ja to twierdzę, tylko on na konferencji prasowej w sobotę przed Sejmem zaproponował Sojuszowi Lewicy Demokratycznej i innym partiom lewicowym koalicję, wymieniając SLD na pierwszym miejscu, co jest miłe, ale nie wiem, czy zasłużyłem.

Pan wprowadza tutaj nastrój żartobliwy. Jesteśmy niesłychanie poważnym programem.

Całe wasze radio.

Jestem poważnym prowadzącym tężę rozmowę i stąd moje pytanie polityczne: Biedroń proponuje panu koalicję, jaka jest pana odpowiedź?

Jest taka sama, jak pół roku temu mówiłem. 29 czerwca jest referendum, czyli już niedługo.

Mówimy o referendum wewnątrz SLD.

23 tysiące członkiń i członków partii zdecydują, czy SLD ma iść samo, bo zawsze ten wariant wraca, czy w koalicji. Kiedy zdecydują, że w koalicji, zarząd i ja i rada krajowa podejmiemy natychmiast w przeciągu jednego, dwóch dni decyzję.

To będzie pytanie o koalicję w ogóle a nie jakąś szczególną?

Tak, oczywiście. Jak pan pamięta, zdobyliśmy 1 140 000 głosów w ostatnich wyborach i zabrakło nam 60 tysięcy, żeby wejść do Sejmu i się stało, to co się stało. Wina nasza, więc nikogo nie obciążam. I wtedy będziemy decydowali. Ja mogę powiedzieć, bo nie uciekam od odpowiedzi żadnej, jakie jest moje zdanie. Ja uważam, że SLD powinno funkcjonować w tej koalicji, w której funkcjonowało w ramach wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wiem, dlaczego. Jestem zadowolony z tych wyników.

