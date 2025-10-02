Szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie w piątek gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Zapytamy m.in. o przedłużenie tymczasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą, a także o to, czy Polska wyda Niemcom Wołodymyra Ż.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy ministerstwo przyzna kierowcom Ochotniczej Straży Pożarnej posiadającym prawo jazdy kategorii B uprawnienia do prowadzenia pojazdów ratowniczo-gaśniczych? Kiedy nastąpi połączenie PO z Nowoczesną i Inicjatywą Polską? Co minister myśli o udziale posła KO Franciszka Sterczewskiego we flotylli Sumud płynącej do Strefy Gazy?

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych.

