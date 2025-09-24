Jakie błędy popełniła Europa w sprawie migracji i Zielonego Ładu? Co słowa prezydenta Donalda Trumpa o zestrzeliwaniu rosyjskich samolotów nad terytorium NATO zmieniają w naszej rzeczywistości? Czy zestrzelenie rosyjskiego samolotu nad terytorium NATO nie będzie początkiem wojny? Gościem w Porannej rozmowie w RMF FM będzie Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.

/ Piotr Mazur / RMF FM

Jaka będzie decyzja Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu? Czy zawetuje ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy? Zapytamy także, czy prezydent podpisałby ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w nocy w całej Polsce?

W poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy w sprawie blokowania treści w internecie. Czy prezydent przychyla się do opinii, że to próba wprowadzenia cenzury? O to również zapytamy Zbigniewa Boguckiego.

