"Mamy szansę zagrać w Katarze. Ale też nie będzie to prosta sprawa" – mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Czesław Michniewicz, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji polski, pytany o to, jak nasza kadra poradzi sobie w barażach do mistrzostw świata. "Myślę, że faworytem (meczu z Rosją – przyp. red.) jesteśmy my, natomiast faworyt nie zawsze wygrywa. To też trzeba wziąć pod uwagę. Wierzę w siebie, wierzę w swoją drużynę" – dodał.

REKLAMA