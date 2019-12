"(Donald Tusk) jeszcze nie zadeklarował (kogo poprze w wyborach na szefa PO). Mówi o potrzebie zmiany i popiera Małgorzatę Kidawą-Błońską w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego"- mówił w Porannej rozmowie w RMF FM przewodniczący klubu KO Borys Budka. Zaznaczył także, że sam będzie walczył o zwycięstwo w wewnętrznych wyborach. "Wiem jak wygrywać, wiem jak stworzyć skuteczne, dobre ugrupowanie, a poza tym uwielbiam ludzi. Wiem, że jest to czas polityków, którzy muszą być codziennie na spotkaniach z ludźmi bo inaczej tej wiarygodności i tego zaufania nie przywrócimy"- podkreślił.

Budka podkreślił, że jego zdaniem podczas prawyborów Małgorzata Kidawa-Błońska pokazała, "że potrafi skutecznie prowadzić kampanię wyborczą". Dużo pracy przed nami. Jestem przekonany, że można tę kampanię wybrać. Proszę zobaczyć z jakiego poziomu startował prezydenta Duda w 2015 roku - mówił.

Pytany o to, jak Kidawa-Błońska wyróżnia się na tle Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, Budka powiedział, że "pokazała jak można pełnić funkcję marszałka Sejmu i być osobą koncyliacyjną".

Władek nie był marszałkiem Sejmu, jest natomiast osobą, którą bardzo lubię .Szymona Hołowni nie miałem okazji osobiście poznać, mimo że często czytałem jego felietony - zaznaczył.

Budka podkreślił, że tacy kandydaci pokazują jednak, że "polityka może być inna, że prezydent nie musi krzyczeć na swoich wyborców".

Robert Mazurek, RMF FM: Borys Budka - szef klubu PO...



Borys Budka: Koalicji Obywatelskiej.



A nawet całej koalicji i być może wkrótce szef PO.



No zdecydują członkowie 25 stycznia, w sobotę, wybory powszechne w PO. Pewnie będę jedną z kilku osób, które będą ubiegały się o to stanowisko. Głos ma każdy członek PO.



Czyli pan na pewno będzie kandydował?



Tak, będę kandydował...



To nie jest tak, że w styczniu, wie pan, dogadam się na przykład z Joanną Muchą i powiem: Ci, którzy chcieli głosować na mnie - głosujcie na Joasię albo na kogokolwiek innego?

Poproszę Joannę Muchę, żeby głosowała na mnie, tak? Będę próbował ją do tego przekonać, co więcej będę probował jej...



Ale pan na pewno będzie w tych wyborach startował...



Tak, będę startował w tych wyborach. Mądrzejszy o 4 lata ostatniej kadencji.



Tu ma pan kamerę i 30 sekund dla pana, żeby pan wytłumaczył naszym słuchaczom, w czym pan jest lepszy od Grzegorza Schetyny, dlaczego Platforma będzie lepsza pod pańskimi rządami?



Wiem, jak wygrywać, wiem, jak stworzyć skuteczne, dobre ugrupowanie, a poza tym uwielbiam ludzi. Wiem, że to jest czas polityków, którzy muszą być codziennie na spotkaniach z ludźmi, bo inaczej tej wiarygodności, tego zaufania nie przywrócimy, więc obiecuję ciężką pracę w ludźmi, będę w każdym miejscu po to, by przekonywać Polaków, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska to najlepszy wybór dla Polski.



Ale miał pan powiedzieć, czemu Budka jest najlepszym wyborem dla PO, a nie dlaczego PO jest najlepszym wyborem dla Polski, to raz. A dwa: a co pan ostatnio wygrał? Bo poza totolotkiem to niczego nie wiem?

Drugi wynik w Platformie Obywatelskiej.

Ale nie zwycięstwo.

Stworzyliśmy dobrą drużynę w moim okręgu wyborczym, pięć mandatów w okręgu , w którym startował premier Morawiecki.

Czyli: "przegrałem wszystkie ostatnie wybory, w których startowałem, ale wiem jak wygrywać - z książek".

Wiem, jak wygrywać, ale po za tym wiem, czego oczekują od nas i nasi wyborcy i nasi ludzie Platformy.

Wie pan, ja jestem świetnym biegaczem długodystansowym.

Tylko pan nie spróbował jeszcze.

Nie, oczywiście, że nie, ale przeczytałem wszystkie książki jak biegać.

Zapraszam na bieganie, bo ja jestem biegaczem praktykiem. Chętnie zrobimy z pana długodystansowca.

Ludzie, ratujcie mnie, każą mi biegać. Kogo popiera Donald Tusk w tych wyborach?

Pytanie do Donalda Tuska. Donald Tusk wyraźnie powiedział o tych dobrych rzeczach, które Grzegorzowi Schetynie udało się zrobić przez ostatnie cztery lata. Odbudować - na pewnym poziomie - poparcie dla Platformy.

A kogo popiera?

Jeszcze tego nie zadeklarował. Mówi o potrzebie zmiany. Popiera Małgorzatę Kidawę-Błońską w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego, to oczywiste i deklarował to już wcześniej.

Ustalmy co w Platformie.

W wyborach w Platformie nie zadeklarował jeszcze na kogo konkretnie odda głos, pracuje nad tym.

Wiemy już, że będzie tłok. Oprócz Grzegorze Schetyny, który będzie bronił swojej pozycji, wystartuje Joanna Mucha. W każdym razie ona powiedziała, że: "stanę do tych wyborów i chcę je wygrać". Wystartuje pan, wystartuje Bogdan Zdrojewski, a wczoraj Bartosz Arłukowicz powiedział, że się bardzo poważnie zastanawia. W takim razie, głosy wasze, czyli kontrkandydatów Schetyny się rozproszą i ostatecznie wygra Schetyna?

Wszystko w rękach naszych wyborców. Natomiast w tych wyborach liczy się bezwzględna większość, tak jak w wyborach prezydenckich.

Wiem, tak jak papieża będziecie wybierać.

To nie konklawe.

Będzie czarny dym?

Tylko biały. Zawsze biały i mam nadzieję, że już w pierwszej turze.

A co jeśli będzie czarny?

Nie jesteśmy na śląsku. Nie jesteśmy tam, gdzie premier nie potrafi walczyć ze smogiem, tam jest czarny dym.

Niech pan najpierw zastanowi się, jak wygrać z tym premierem, a później opowiada jak wygrywać.

