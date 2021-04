"Sytuacja jest poważna, nieprzewidywalna. Robimy wszystko, by doprowadzić do dyplomatycznego rozwiązania sytuacji, którą Rosja napędza od paru tygodni" - tak o rosnącym napięciu na granicy ukraińsko-rosyjskiej mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Andrij Deszczyca. "Dostaliśmy zapewnienia od partnerów na Zachodzie, w tym od Polski, od NATO i UE, że będziemy robić wszystko, by nie dopuścić do wojny" - dodawał ambasador Ukrainy w Polsce.

Andrij Deszczyca /Mateusz Marek /PAP

