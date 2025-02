Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar będzie w czwartek gościem Porannej rozmowy w RMF FM. Porozmawiamy rzecz jasna o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Zapraszamy do zadawania pytań!

Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny / Jakub Rutka / RMF24

Z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem porozmawiamy m.in. o sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Zapytamy o zapowiadane reformy i uregulowanie statusu tzw. neosędziów. Porozmawiamy o tym, co się stanie w przypadku niepodpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę tzw. ustawy incydentalnej ws. ważności wyborów.

Z prokuratorem generalnym porozmawiamy także o rozliczeniach poprzedniej władzy. Zapytamy o sprawę zarzutów dla byłego premiera Mateusza Morawieckiego w związku z tzw. wyborami kopertowymi. Zapytamy o to, czy zarzuty są szykowane także wobec innych polityków PiS.

Na rozmowę Tomasza Terlikowskiego zapraszamy tuż po godz. 8:00 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do portalu Interia.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby nie umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.

Poranna rozmowa w RMF

Poranna rozmowa w RMF FM. Zadaj pytanie!

Słuchacze RMF FM i RMF24 oraz użytkownicy portalu RMF24.pl mogą mieć swój udział w Porannej Rozmowie w RMF FM. Wystarczy, że prześlą pytania, które Tomasz Terlikowski zada swoim gościom.

Należy wpisać je w poniższej formatce lub wysłać maila na adres fakty@rmf.fm.