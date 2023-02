"Niczego nie wykluczam, ale uważam, że będę kandydował do Sejmu" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Grzegorz Schetyna. Były lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż wyborach do Sejmu będą trzy listy opozycji. Dodał jednak, że "nie wieszczy to katastrofy dla środowisk opozycyjnych".

Poseł stwierdził, że o ile do Sejmu opozycja będzie startować najprawdopodobniej z trzech list wyborczych, to w przypadku Senatu wspólna lista jest raczej pewna. Myślę, że to kwestia kilkunastu dni, żeby wspólna lista opozycji do Senatu była czymś oczywistym - poinformował.

Gdyby opozycja wygrała nadchodzące wybory parlamentarne, to kandydatem opozycji na premiera byłby obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski?

Na dziś trudno wyobrazić sobie taki scenariusz, bo jeśli Trzaskowski podjąłby taką decyzję, to przejąłby stery całej opozycji - tak jak w drugiej turze wyborów prezydenckich (w 2020 roku - przyp. red.). To decyzja strategiczna, musi podjąć ją Donald Tusk - odparł.

"Przemówienie lidera wolnego świata"

Tematem Porannej rozmowy w RMF FM była też wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Ukrainie i Polsce. Co Grzegorz Schetyna zapamiętał z wtorkowego przemówienia amerykańskiego przywódcy w Warszawie?

Zapamiętałem, że bardzo wyraźnie mówił o wolności. Mówił w Warszawie do Ukraińców, do Mołdawian, do Białorusinów, do tych wszystkich, którzy walczą o wolność, podmiotowość, suwerenność. Dla mnie to było przemówienie lidera wolnego świata - stwierdził.

Były lider Platformy Obywatelskiej powiedział, że poniedziałkowa wizyta Bidena w Kijowie była "upokorzeniem dla Putina".

To upokarzające dla Putina, który sam marzył o takim spacerze po Kijowie rok temu. Cała logistyka, pomysł, konstrukcja, wreszcie ten przekaz (tej wizyty) - uważam, że to naprawdę coś wielkiego, ponad standardowego - powiedział.

"Ważne jest, by mówić jednym głosem - i to się udało"

Na piątek prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Czy Platforma Obywatelska weźmie w nim udział?

Wszystkie partie polityczne wezmą udział. Chodzi o to, żeby porozmawiać o tym, co ma być dalej, w jaki sposób pisać scenariusze ponad kadencyjne odnośnie uzbrojenia, inwestycji w bezpieczeństwo Polski. Do tego potrzebny jest głos opozycji - stwierdził.

Odnosząc się do jedności polskich polityków w sprawie wojny w Ukrainie, powiedział, że "ważne jest, by mówić jednym głosem - i to się udało".