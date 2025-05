"Bardzo mi się podoba, że młody człowiek dorośleje, staje się człowiekiem dojrzałym. Ma dystans do tego, co robił w młodości, nawet jeżeli była burzliwa" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, odnosząc się do Karola Nawrockiego. Jak ocenił, popierany przez PiS kandydat na prezydenta wygra w II turze. Kolarski podkreślił też, że kończąca się kampania wyborcza jest "wyjątkowo obrzydliwa".