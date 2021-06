"Jeżeli chodzi o pensjonaty i hotele tu mógł nastąpić wzrost cen. Do mnie nie docierały sygnały o dużych wzrostach w ostatnim czasie. Myślę, że przedsiębiorcy są świadomi, że w tej chwili chodzi o to, by ten turysta przyjechał. Jeśli rzeczywiście jest tak, że przedsiębiorca ponosi dodatkowe koszty to siłą rzeczy w jakimś zakresie będzie je przerzucał na klienta. To jest normalne, ale uspokajam państwa, nie mamy do czynienia z dużym wzrostem cen"- mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Powiedział, że przedsiębiorcy w górach spodziewają się w ten długi weekend wielu turystów. "To nie będzie taki długi weekend jak 2 lata temu, ale umiarkowany optymizm do nas zawitał" - powiedział.

