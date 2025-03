"Ważne jest to, że prezydent Andrzej Duda ma relacje z administracją Donalda Trumpa i przedstawia tam polskie stanowisko. Dzisiaj najistotniejsze jest, żeby polscy politycy przedstawiali Stanom Zjednoczonym stanowisko Polski w sprawie Ukrainy" – powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Paweł Szefernaker, szef sztabu wyborczego Karola Nawrockiego. "Polski głos powinien być słyszalny, ale niestety rząd w tej sprawie niewiele robi" – dodał.

Komentując relacje między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą, Paweł Szefernaker stwierdził, że stanowisko Polski w tej sprawie powinno być słyszalne w USA. Szef sztabu Karola Nawrockiego stwierdził, że rząd powinien wykorzystać tutaj swoją prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, jednak tego nie robi.

Konwencja Karola Nawrockiego

W niedzielę przed południem w podwarszawskich Szeligach odbyła się konwencja programowa Karola Nawrockiego, popieranego przez PiS kandydata na prezydenta. W czasie wydarzenia prezes IPN powiedział, że interes strategiczny Polski nie daje nam możliwości, żebyśmy dali się traktować przez Ukrainę, tak jak ona ostatnio nas traktuje oraz, że jest to nieprzyzwoite. Do tych słów odniósł się gospodarz rozmowy Piotr Salak, który zapytał, co właściwie jest nieprzyzwoite.

Chociażby to, że trzy lata po rozpoczęciu wojny i po wielkiej pomocy, jaką - nie tylko administracja państwowa, ale i cały naród - podjęliśmy, że w sytuacji, która w tej chwili ma miejsce, nie ma możliwości dogrania między rządami kwestii Wołynia, tak niezwykłej dla nas (sprawy - przyp. red.) - odpowiedział Paweł Szefernaker.

