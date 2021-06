„Myślę, że wariant jest tylko jeden. Przynajmniej ja oddam głos na Jarosława Gowina” – tak na pytanie o to, kto będzie nowym prezesem Porozumienia, odpowiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jan Strzeżek. W niedzielę odbędzie się kongres partii.

Jan Strzezek: Partia Republikańska to filia Prawa i Sprawiedliwości Karolina Bereza / RMF FM

Wicerzecznik Porozumienia stwierdził, że członkowie partii nie obawiają się, że Trybunał Konstytucyjny ją zdelegalizuje. Bądźmy poważni (...). Ja wiem, kto taką narrację stara się w mediach przedstawiać, ale to nie jest ani wiarygodna teza, ani wiarygodna osoba, która tę tezę przedstawia - zaznaczył.

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY PAWŁA BALINOWSKIEGO Z JANEM STRZEŻKIEM





Dopytywany o to, dlaczego Jarosław Kaczyński pojawił się na inauguracji Partii Republikańskiej, skoro Adam Bielan jest niewiarygodny, Strzeżek stwierdził: To jest pytanie do Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ja mam wrażenie, że odpowiedź znam. Nie dziwi mnie to, że Jarosław Kaczyński się tam pokazał, ponieważ brał udział w otwarciu filii Prawa i Sprawiedliwości. Partia Republikańska jest filią Prawa i Sprawiedliwości.

Nawet politycy tej partii nie chcą sprawiać wrażenia, że to jest samodzielna formacja (...) programu nie ma, 200 osób na sali w Palladium. Ja mam wrażenie, że to jest na razie poziom liczebności, który może konkurować z młodzieżówką Porozumienia. To nie jest materiał na samodzielną partię - dodał.

Porozumienie jest dogadane z opozycją?

Średnio co miesiąc pojawia się teza, że Porozumienie jest dogadane z opozycją (...). Okazuje się, że jest cała masa takich fake newsów. Taką narrację głównie stara się prezentować się Adam Bielan, że my jesteśmy dogadani z opozycją, my jesteśmy po drugiej stronie, my jesteśmy nielojalni wobec obozu Zjednoczonej Prawicy. Potem przychodzi głosowanie, przychodzi arytmetyka sejmowa i co? Bez Porozumienia Zjednoczona Prawica nie ma większość - tak doniesienia o tym, że Porozumienie pobrata się z opozycją, skomentował Jan Strzeżek.

Wicerzecznik Porozumienia nie chciał zdradzić, czy jego ugrupowanie ponowie będzie głosować za kandydaturą prof. Marcina Wiącka. Kandydaci na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich będą tematem już nowo powołanego zarządu Porozumienia. Ale to jest dopiero kwestia przyszłego tygodnia - stwierdził.

Strzeżek przyznał też, że nie wie, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na RPO.