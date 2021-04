"To była pełna izolacja, to było pełne odcięcie od świata. Myślę, że Żydzi nigdy w swojej historii nie czuli się tak samotni i porzuceni jak za murami getta” – mówi o życiu 450 tysięcy ludzi w warszawskim getcie Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. "To, co działo się za murami getta, jest nieporównywalne z żadnymi innymi wydarzeniami w historii świata” – dodaje gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Przypomina, że gros mieszkańców umierała z głodu i wycieńczenia. Potem w lipcu 1942 roku rozpoczęła się wywózka Żydów na śmierć do obozu zagłady Treblinka. "To była wywózka ulica po ulicy” – opisuje Stępiński.

