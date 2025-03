​Gościem Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, polityk Nowej Lewicy. Porozmawiamy m.in. o polskim systemie emerytalnym.

Sebastian Gajewski / Leszek Szymański / PAP

Sebastiana Gajewskiego zapytamy o emerytury dzisiejszych 30- i 40-latków. Czy czekają ich głodowe świadczenia? Co z wydłużeniem czasu pracy? Jak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza przekonać Polaków do nieprzechodzenia na emeryturę w ustawowym czasie? Czy trwają rozmowy na temat jakiejś poważnej reformy? Czy Pracownicze Plany Kapitałowe sprawdzają się, a może jest to system, z którego - wbrew założeniom - korzystają najlepiej zarabiający? A może mamy za dużo grup uprzywilejowanych emerytalnie? Po co nam prawie czterdzieści rodzajów emerytur?

