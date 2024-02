"Wróciłem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będę wspierał kolegów w przywracaniu w MSZ profesjonalizmu i bardzo się z tego cieszę" - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM były ambasador RP w USA, były wiceminister spraw zagranicznych Ryszard Schnepf. Pytany o komentarz dotyczący osiągniętego porozumienia w UE ws. pomocy dla Ukrainy podkreślił: "Myślę, że jest nowa sytuacja związana z postawą części elit politycznych w Stanach Zjednoczonych, która bardzo mocno popycha Unię do jedności i do większej stanowczości wobec Rosji. Europa się przestraszyła i chce pokazać, że jest zjednoczona".

Ryszard Schnepf / Piotr Szydłowski / RMF FM

Czy w resorcie dyplomacji potrzebne są jakieś strukturalne zmiany? "To jest i struktura MSZ-u i częściowo też postawienie nowych kryteriów oceny i angażowania nowych osób. Te kryteria były stanowczo zaniżone. (...)" - ocenia rozmówca Marka Tejchmana podkreślając, że nastąpi powrót to merytokacji, a w MSZ znajdą miejsce osoby, które "mają wiedzę na temat świata, ale też znają języki i prawo międzynarodowe". "To będzie nowa kategoria zawodowa" - podkreśla Schnepf.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ryszard Schnepf: Europa się przestraszyła i chce pokazać, że jest zjednoczona

Były ambasador RP w USA był również pytany o komentarz dot. dzisiejszego ustępstwa Viktora Orbana - Unia Europejska osiągnęła porozumienie, dzięki któremu Ukraina otrzyma wsparcie finansowe z budżetu UE.

"Orban wykonał ruchy, których oczekiwała Bruksela. Został wynagrodzony, ale to nie była wielka nagroda jak na skalę państwa i to nastąpiło już wcześniej. A mimo to były duże obawy, czy Orban nie będzie wetował" - mówi gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. I dodaje: "To jest kwestia oczywiście oceny moralnej: czy w polityce stosuje się szantaż finansowy lub zachęty finansowe? Oczywiście, że tak i to jest od zarania dziejów. Natomiast czy powinniśmy być z tego powodu szczęśliwi? Dzisiaj powinniśmy się cieszyć, że jest jednomyślność. Być może to nie jest bardzo trwała sprawa, ale Ukraina potrzebowała tej kroplówki - 50 miliardów euro to jest ogromna suma" - ocenia Ryszard Schnepf. Czy Viktor Orban się dziś przestraszył? "Myślę, że jest nowa sytuacja związana z postawą części elit politycznych w Stanach Zjednoczonych, która bardzo mocno popycha Unię do jedności i do większej stanowczości wobec Rosji" - uważa były wiceminister spraw zagranicznych dodając, że "Europa się przestraszyła i chce pokazać, że jest zjednoczona".

Czy Amerykanie przekażą Ukrainie 60 miliardów dolarów? "Należę do tego grona, który wierzył, że do świąt będą te pieniądze. A teraz może być bardzo, bardzo ciężko, ponieważ Partia Republikańska kształtuje swoją postawę w zależności od sukcesu, od powodzenia Donalda Trumpa. I to on jest sprawcą de facto tego, że Partia Republikańska idzie pod jego dyktando. A więc: zanegować wszystko, co robi Biden i Partia Demokratyczna" - odpowiada były wiceminister.

Pytany o to, czy można prowadzić efektywną politykę zagraniczną w sytuacji konfliktu pomiędzy prezydentem a rządem odpowiada: "Prawie wszystkie instrumenty są w ręku Prezesa Rady Ministrów, czyli premiera. To, co posiada prezydent w swoim zakresie oddziaływania, to są ozdobniki de facto. (...) Przecież prezydent nie wybiera ambasadora, nie proponuje, nie opiniuje, a jedynie podpisuje" - podkreśla gość Marka Tejchmana.



Wideo youtube