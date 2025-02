Gościem Grzegorza Sroczyńskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Porozmawiamy o sytuacji międzynarodowej i kampanii przed wyborami prezydenckimi w Polsce.

Radosław Fogiel / Michał Dukaczewski / RMF FM

W rozmowie padną pytania m.in. o politykę Donalda Trumpa w stosunku do Polski i Unii Europejskiej.

Porozmawiamy też o dzisiejszym sondażu Opinia24 dla RMF FM . Wynika z niego, że Rafał Trzaskowski w pierwszej turze wyborów prezydenckich może liczyć na poparcie rzędu 30,9 proc. Drugie miejsce zajął popierany przez PiS Karol Nawrocki z wynikiem 21,7 proc. To oznacza, że wybory prezydenckie rozstrzygną się w II turze.

