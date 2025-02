Gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM będzie prof. Leszek Balcerowicz. Porozmawiamy m.in. o stanie polskiej gospodarki. Zapytamy o zapowiedź wprowadzenia ceł przez USA na towary z UE.

Prof. Leszek Balcerowicz / Marcin Suchmiel / RMF24

Z prof. Leszkiem Balcerowiczem porozmawiamy o sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. Zapytamy o politykę rządu, dług publiczny, zapowiedź działań deregulacyjnych oraz plan inwestycyjny ogłoszony przez premiera Donalda Tuska.

Porozmawiamy także o konkurencyjności europejskiej gospodarki, politykę Donalda Trumpa wobec UE oraz porozumienie USA z Ukrainą dotyczące minerałów ziem rzadkich.

