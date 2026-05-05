Prawie 200 osób wyląduje na bezrobociu. To efekt likwidacji popularnego zakładu Eisberg Polska, który od 1992 roku zajmuje się produkcją i dostawą do klientów gotowych mieszkanek sałat czy też lunch boxów, o czym informuje lokalny portal lca.pl. Serwis podkreśla, że to "duży cios dla Legnicy".

Sałatka - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lokalny portal zwraca uwagę na to, że regionalny zakład był jedną z pierwszych firm branży przetwórstwa warzyw. Eisberg Polska powstała w 1992 roku, a więc ponad trzy dekady temu.

Zakład w tym czasie dostarczał m.in. mieszanki sałat do największych sieci handlowych tj. Lidl czy Biedronka. Firma kończy działalność nagle. Decyzja o likwidacji zakładu została podana do publicznej wiadomości w ubiegłym tygodniu.

Sentyment mieszkańców Legnicy do tych sałatek to jedno, ale nagłe pogorszenie się sytuacji materialnej osób, zatrudnionych w tym zakładzie to druga sprawa. Jak informuje portal money.pl, pracę straci blisko 200 osób.

Portal podkreśla, że o likwidacji zakładu zdecydował nowy właściciel Green Factory - producent warzyw i sałat, który od października 2025 roku jest właścicielem spółki Eisberg w Polsce.

Pracownicy nie kryją emocji spowodowanych nową sytuacją, w której się właśnie znaleźli. To dla nas życiowa tragedia - mówi, cytowana jedna z pracownic przez serwis tulegnica.pl.

Green Factory podkreśla, że decyzja o zamknięciu fabryki była podyktowana kosztami utrzymania zakładu, które skutkowały trwałą nierentownością.