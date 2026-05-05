Około 300 strażaków walczy z pożarem lasu na południu Lubelszczyzny, na styku trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. W akcji gaśniczej uczestniczą m.in. cysterny z wodą i śmigłowce. Policja kieruje ruch objazdami. Akcja może trwać jeszcze wiele godzin. Działania służb utrudnia wiatr. Zdjęcia kłębów dymu dostaliśmy od naszej Słuchaczki na Gorącą Linię RMF FM.

Potężny pożar lasu w powiecie biłgorajskim / Gorąca Linia RMF FM

Rzecznik KP PSP w Biłgoraju kpt. Mateusz Małyszek poinformował, że po godz. 15.00 strażacy otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. Jest to teren nadleśnictwa Józefów. Ogień rozprzestrzenia się jednak na styku trzech powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego i tomaszowskiego.

Na miejsce zostało zadysponowanych ok. 70 zastępów straży pożarnej, czyli ok. 300 strażaków – powiedział kpt. Mateusz Małyszek.

Dodał, że w akcji strażacy wykorzystują m.in. dwie cysterny z wodą i dwa śmigłowce. Działania utrudnia wiatr. Aktualnie nie jest znany rozmiar pożaru.

Biłgorajska policja zakomunikowała, że z uwagi na pożar lasu i nieużytków rolnych droga wojewódzka nr 849 na wysokości miejscowości Kozaki jest zablokowana. Mundurowi kierują ruch objazdami: od strony Józefowa na Aleksandrów, a od strony Obszy na Łukową i Księżpol na drogę wojewódzką nr 835.

Służby apelują o niezbliżanie się do miejsca pożaru i stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

W tej chwili działa tam bardzo dużo jednostek straży pożarnej. Prosimy o ostrożność, o zwrócenie uwagi na w trakcie przemieszczania się na przejeżdżające pojazdy ratowniczo-gaśnicze - tak żeby umożliwić strażakom jak najszybsze dotarcie do źródła pożaru - powiedział RMF FM kpt. Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.