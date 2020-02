„Instytucja Najwyższej Izby Kontroli jest instytucją objętą pewnego rodzaju immunitetem – nie wprost (…), ale jest. To jest niezależna placówka kontrolna, która np. ma prawo kontrolować takie instytucje jak CBA - więc jeżeli agenci CBA wchodzą tam po to, żeby dokonać przeszukania, to jest to naruszenie fundamentalnych zasad ustrojowych” – podkreślał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Piotr Niemczyk, były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa. Wskazał również na jeszcze jeden aspekt: „Jeżeli dochodzi do przeszukania, to Kodeks postępowania karnego przewiduje, że osoba, której dotyczy to przeszukanie, ma być przy tym przeszukaniu”.

Paweł Balinowski, RMF FM: Dobry wieczór. Piotr Niemczyk - były funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa, były wiceminister gospodarki razem ze mną w studiu.

Piotr Niemczyk: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.

Agenci CBA weszli do gabinetu Mariana Banasia, prezesa NIK-u, bez zgody prezesa NIK-u, bez zgody sądu, co byłoby wymagane. O czym to świadczy?

Nie jestem pewien, czy tu jest wymagana zgoda sądu. Zgoda sądu jest ewentualnie następcza. Ja tutaj co najmniej dwóch rzeczy nie rozumiem. Najwyższa Izba Kontroli jest instytucją objętą pewnego rodzaju immunitetem. Nie wprost, tak jak osoby posłów czy inne osób objęte immunitetem, pełniące najwyższe stanowiska państwowe. To jest niezależna placówka kontrolna, która np. ma prawo kontrolować takie instytucje jak CBA. Jeżeli agenci CBA tam wchodzą po to, żeby dokonać przeszukania to jest to jakieś naruszenie fundamentalnych zasad ustrojowych. Dla mnie jest druga jeszcze, zupełnie banalna w tej sytuacji sprawa. Jeżeli dochodzi do przeszukania to Kodeks Postępowania Karnego przewiduje, że osoba, której dotyczy to przeszukanie ma być przy tym przeszukaniu. Nie jest tak, że można sobie przeszukać dowolnie. Gdyby on był za granicą to może owszem, ale ponieważ on jest w Warszawie, można w każdej chwili się z nim porozumieć i go przywieźć na to przeszukanie.

Zarzuty wobec Mariana Banasia dotyczą działalności Mariana Banasia - nie prezesa NIK-u, tylko Mariana Banasia, osoby prywatnej. Czy można w tym momencie znaleźć usprawiedliwienie tego, co robi Centralne Biuro Antykorupcyjne? Czego oni szukają w tym w tym biurze?

Czego oni tak naprawdę szukają to ja nie wiem. Być może nawet niczego nie szukają. Chodzi tylko o stworzenie pewnego wrażenia. Natomiast trzeba pamiętać, że sprawy pana Mariana Banasia toczą się od wielu miesięcy. Umiałbym sobie wyobrazić, że jeżeli pan Marian Banaś ma sporo rzeczy na sumieniu - to można podejrzewać, sądząc po jego dotychczasowym życiorysie ujawnionym przez media - to być może są jakieś dokumenty, które dotyczą jego prywatnych transakcji i uznał, że z pewnego punktu widzenia bezpieczniej jest trzymać w biurze, które jest objęte szczególnymi procedurami ochronnym niż w mieszkaniu, gdzie dużo łatwiej jest wejść z przeszukaniem i z nakazem prokuratorskim. Ja nie wykluczam, że być może oni na to liczą, chociaż znowu - myślę, że to byłaby daleko idąca naiwność. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś, kto ma coś na sumieniu, akurat dowody swoich niejasnych powiązań finansowych trzymałby w biurze. Jednak by sobie znalazł lepsze miejsce niż w mieszkaniu albo w biurze.

Czy to, co się teraz dzieje między NIK a CBA, między prezesem NIK-u a CBA to jeszcze są przepychanki służb czy to już jest wojna gangów po prostu?

Myślę, że raczej to drugie. Dzisiaj kontrolerzy NIK-u weszli z kontrolą do Prokuratury Krajowej, czyli instytucji nadzorującej prokuratora, który wydał ten skądinąd bardzo kontrowersyjny nakaz przeszukania czy wydania rzeczy. Sprawdziłem w planie pracy NIK-u na 2020 rok nie ma kontroli w Prokuraturze Krajowej. To jest coś absolutnie doraźnego.

NIK twierdzi, że ta kontrola trwa od kilku miesięcy, to nie jest świeża sprawa.

Od kilku miesięcy trwa kontrola w instytucji wymiaru sprawiedliwości - kontrola systemów teleinformatycznych. Dlaczego teraz kontrolerzy NIK-u weszli akurat do Prokuratury Krajowej? Wydaje mi się, że to jednak niekoniecznie jest dalej ta kontrola, być może poszerzyli jej zakres czy jakoś uzasadniają to. Natomiast wydaje mi się, że to jest celowe. Niestety myślę że Marian Banaś - niestety, dlatego że bardzo wysoki funkcjonariusz państwowy by używał instytucji do załatwiania swoich prywatnych celów - ale ja myślę, że to jest tak, że on on chce zniechęcić do tego, żeby mu utrudniać życie. Z drugiej strony mam wrażenie, że niektórzy członkowie rządu powiedzmy, chcą mu uniemożliwić gadanie i zlecanie kolejnych kontroli.

Czyli krótko mówiąc, jest to grożenie palcem Marianowi Banasiowi według pana?

Tak.

W planie kontroli np. jest bardzo niewygodna dla Ministra Sprawiedliwości kontrola Funduszu Sprawiedliwości, który - jak skądinąd wiemy z mediów - był na przedziwne rzeczy przeznaczane, niekoniecznie na swoje statutowe cele. Tam były finansowane jakieś, że tak powiem, akcje propagandowe. To musi denerwować Prokuratora Generalnego. Nie po to Prokurator Generalny z powrotem został politykiem, ministrem, a nie niezależnym Prokuratorem Generalnym, że jednak te instrukcje polityczne idą w dół.

Spójrzmy na to, co się wydarzyło dzisiaj. Dzisiaj była kontrola NIK-u, w tym momencie Agenci CBA przeszukują biuro Mariana Banasia, wcześniej weszli do jego mieszkań. Wcześniej jeszcze zatrzymali Tomasza Kaczmarka. To wszystko stało się w dzień, w którym Ernest Bejda skończył swoją kadencję jako szef CBA, nastąpiła zmiana. Andrzej Stróżny został nowym szefem CBA. Czy to jest przypadek, że to się wszystko dzieje jednego dnia?





