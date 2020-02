"To, co się dzieje w Polsce w ciągu ostatnich godzin, wygląda jak wojna gangów" - stwierdziła Małgorzata Kidawa-Błońska - kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. "Najpierw służby wchodzą do prezesa NIK-u, prezes NIK kontroluje służby. Tak naprawdę chaos, bałagan i naprawdę obywatele mogą przestać mieć zaufanie do instytucji w Polsce" - podkreśliła.

