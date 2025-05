Czy będzie zgoda ukraińskich władz na przeprowadzenie kolejnych ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej? Czy istnieje możliwość zawarcia trwałego pokoju za naszą wschodnią granicą? Między innymi o to zapytamy Pawła Kowala, pełnomocnika ds. odbudowy Ukrainy, który będzie gościem Marka Tejchmana w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

Wideo youtube

Pawła Kowala zapytamy również o to, jak ocenia decyzję premiera Słowacji o wizycie w Moskwie w związku z piątkowymi obchodami Dnia Zwycięstwa.

Poruszymy także jeden z wątków kampanii wyborczej. Poseł Koalicji Obywatelskiej oceni decyzję Karola Nawrockiego, który zdecydował, że przekaże jedno ze swoich mieszkań na cele charytatywne.

Na rozmowę Marka Tejchmana zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.