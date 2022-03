"Wszyscy, którzy kupowali i nadal kupują ropę naftową i gaz od Federacji Rosyjskiej zasilają budżet rosyjski, a ten budżet jest w dużej części przeznaczany na zbrojenia. Taka jest prawda" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Przyznał, że nie da się w Polsce szybko porzucić rosyjskiej ropy. “2/3 ropy naftowej przerabianej w polskich rafineriach, czyli produkujących paliwa na polski rynek, pochodzi ciągle z Rosji" - mówi. Przyznaje jednak, że dywersyfikacja dostaw jest wciąż realizowana. "Zaczynaliśmy od ponad 90 proc. udziału rosyjskiej ropy w polskich rafineriach. Dzisiaj w Płocku to jest 60 proc." - zaznaczył Naimski.

Sekretarz stanu w kancelarii premiera powiedział, że mamy infrastrukturę, by sprowadzić dowolną ropę do polskich rafinerii. To co w tej chwili się dzieje w Polsce to są względy ekonomiczne naszych rafinerii. One muszą ustąpić. Widać, że te pieniądze, które są przepompowywane do Rosji one obracają się przeciwko nam. To jest sytuacja nie tylko polska, ale też europejska - powiedział Naimski.

Naimski o odejściu od rosyjskiego gazu: Zabierze to Polsce 2-3 lata

Odejście od rosyjskiego gazu zabierze Polsce 2-3 lata - przekonuje w Popołudniowej rozmowie w RMF FM sekretarz stanu w KPRM Piotr Naimski. Trzeba zbudować brakujące fragmenty gazociągów, które połączą terminale, bo terminale istnieją. Przepustowość, czy możliwości przyjmowania gazu w terminalach w zachodniej Europie są duże, ciągle niewykorzystane. Ale brakuje gazociągów, które z gazoportów wprowadzą gaz do systemów. To zajmie trochę czasu. To kwestia decyzji strategicznych i pieniędzy - mówi.

Pełnomocnik rządu ds. energetyki zaznacza, że Europa będzie miała jednak większy od nas kłopot z zastąpieniem rosyjskich dostaw. W Polsce jesteśmy w lepszej sytuacji, dlatego że realizujemy strategię różnicowania kierunków dostaw i gdybyśmy z dnia na dzień przestali odbierać rosyjski gaz ze wschodu, to jesteśmy w stanie sobie poradzić - mówił gość Marka Tejchmana.

Marek Tejchman, RMF FM: Panie ministrze, słyszeliśmy o tych dzieciach, które razem z mamami uciekają z Ukrainy, uciekają przed wojną. Pytanie, czy my przez lata tankując benzynę i kupując gaz nie dawaliśmy pieniędzy Władimirowi Putinowi na to, żeby kupował pociski rakiety, które uderzają teraz w ukraińskie miasta?

Piotr Naimski: Wszyscy, którzy kupowali i nadal kupują ropę naftową i gaz od Federacji Rosyjskiej, zasilają budżet rosyjski, a ten budżet jest w dużej części przeznaczonej na zbrojenia. Taka jest prawda.

Czy w Polsce da się zatankować benzynę, nie dając pieniędzy Putinowi?

Nie, nie da się dzisiaj niestety tego zrobić, dlatego że 2/3 ropy naftowej przerabianej w polskich rafineriach, czyli produkujących paliwa na polski rynek pochodzi ciągle z Rosji.

Co zrobić, żeby tym z tym skończyć? Ja chcę chcę zapłacić więcej, czy jak zapłacę 7, 8, 9 zł za litr to będę mógł tankować nie od Putina?

To jest dłuższy proces. Ta dywersyfikacja, czyli różnicowanie kierunków dostaw surowca ropy naftowej do Polski jest realizowana. Zaczynaliśmy nie tak dawno temu od ponad 90 proc. udziału rosyjskiej ropy w polskich rafineriach. Dzisiaj w Płocku to jest 60 proc. To niestety jest proces dłuższy, ale to co się dzieje na Ukrainie, wojna na Ukrainie, ona zmienia perspektywę. Ona nie powoduje, że zaczynamy myśleć o tym, że warto jest zapłacić więcej. Dlatego że solidarność i bezpieczeństwo muszą kosztować. I o tym w tej chwili dyskutuje się w Europie. O tym dyskutuje się na Zachodzie.

Czy to jest kwestia ceny, tzn. jeżeli my byśmy płacili więcej za benzynę, to wtedy można byłoby ją kupić z krajów arabskich, co prawda dostarczenie jej co prawda byłoby droższe, ale by ta ropa była, czy to jest raczej kwestia tego, że my nie mamy infrastruktury, która by pozwoliła to zrobić?

My mamy infrastrukturę w Polsce, które pozwala wprowadzić dowolną ropę polskich rafinerii...

W dowolnej ilości?

W wymaganej ilości. To, co w tej chwili się dzieje w Polsce to są względy ekonomiczne naszych rafinerii i one muszą ustąpić. Widać, iż te pieniądze przepompowywane do Rosji obracają się po prostu przeciwko nam. I to jest sytuacja, która jest nie tylko polską sytuacją. Ona jest europejską sytuacją, jeżeli już ograniczymy się do Europy. Na pewno kraje europejskie w tym mają udział. I to jest kwestia decyzji wspólnej europejskiej i jesteśmy krok od jej podjęcia. Decyzji o tym, że zarówno gaz, jaki ruch przestaną być kupowane w Rosji przez Europejczyków.

Bo ja rozumiem, panie ministrze, że to nie dałoby się zrobić tak, że np. polskie rafinerie, czyli Orlen i Lotos, powiedziałyby "kupujemy tylko od krajów, które nie są Rosją", głównie z krajów arabskich i z Ameryki. No bo jeżeli my byśmy to sami zrobili, to wtedy bylibyśmy momentalnie niekonkurencyjni wobec rafinerii, które są w innych krajach, które by sprowadzały ropę rosyjską, więc to musi być solidarna decyzja europejska.

