„Powietrze nie ma granic. Walczyliśmy przez długi czas i doprowadziliśmy do tego, że w Krakowie istnieje zakaz palenia paliwami stałymi, co spowodowało znaczny wzrost czystości powietrza. Powietrze mamy znacznie lepsze, niż mieliśmy parę lat temu. Natomiast sprawa nie została załatwiona w ten sam sposób, gdy idzie o tzw. obwarzanek, czyli gminy, które otaczają Kraków. Tam nie ma takiej uchwały, tam można robić co się chce, gdy chodzi o palenie. Chodziło nam o to, żeby tę sprawę doprowadzić do takiej samej sytuacji, która jest w Krakowie” – tak na pytanie o to, czy przesunięcie wejścia w życie uchwały antysmogowej dla Małopolski wpłynie na jakość powietrza w Krakowie, odpowiedział Jacek Majchrowski. Dziś na ten temat dyskutują radni sejmiku. „Martwi mnie to bardzo. Sejmik chce to zmienić i jeszcze przez półtora roku pozwolić na taką samowolkę, gdy idzie o palenie, co się odbije na Krakowie tak, jak do tej pory się odbiło. Myśleliśmy, że się to szybko skończy” – dodał prezydent Krakowa.

Jacek Majchrowski / Darek Delmanowicz / PAP

Majchrowski: Ostatnie zmiany w PIT oznaczają, że Kraków będzie miał 400 mln zł straty

Jacek Majchrowski był też pytany w Popołudniowej rozmowie w RMF FM o to, jak wzrosną w Krakowie opłaty m.in. za ogrzewanie czy bilety na komunikację miejską. Nie wiemy, na czym stoimy w tej chwili. Co prawda mamy - jak idzie o energię elektryczną - taką umowę grupy zakupowej, która obowiązuje do połowy przyszłego roku. To są ceny stałe - nie są takie, jak były na początku, bo co prawda cena energii jest taka sama, ale koszty przesyłu i inne pochodne wzrosły, ale to był taki wzrost, który dało się wytrzymać. Natomiast w tej chwili, jeśli to wszystko pójdzie pięć razy albo nawet siedem razy w górę od połowy roku, to będzie tragedia - stwierdził prezydent stolicy Małopolski. Na razie mamy jedną sytuację niewesołą. Mamy do końca roku umowy na gaz. Ogłosiliśmy przetarg i żadna firma nie zgłosiła się do przetargu - dodał.

Gość Kazimiery Szczuki zwrócił uwagę na to, że wzrosty cen energii będą zabójcze dla wielu przedsiębiorstw. Dopytywany, czy miasto przewiduje jakąś pomoc dla firm, odpowiedział: Gdy była pandemia, to mieliśmy cały program wsparcia. Sądzę, że też będziemy musieli się nad tym zastanowić, ale chciałem powiedzieć, że budżet Krakowa też jest ograniczony - jak każdego miasta - a ostatnie zmiany dotyczące podatku PIT, zmniejszenia go, oznaczają, że będzie ok. 400 mln zł straty. To jest kwestia tego typu, że trzeba mieć świadomość, że jeśli chce się na coś wydać pieniądze, to trzeba mieć dochód. W tej chwili te dochody są ścięte, w związku z powyższym jest pytanie, gdzie będziemy mogli te pieniądze wydać. Trzeba się będzie zastanowić, na co te pieniądze wydamy, na najpotrzebniejsze rzeczy. Pan premier mówił o 10 proc. oszczędności, które powinny samorządy zrobić. Nie wiem, na czym ma to polegać. Jeszcze się nad tym nie zastanawialiśmy, czy w urzędzie co 10. pokój wyłączyć?