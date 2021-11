„Nasz trzyosobowy zespół pełni teraz 24-godzinny dyżur (na granicy - przyp. red.). Interwencji jest coraz więcej. Są dyżury takie, gdy nasz zespół może złapać godzinę snu, ale medycy jeżdżą od wezwania do wezwania” - mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Kaja Filaczyńska, lekarka z organizacji Medycy na Granicy. Jakie są to interwencje? „Pełnimy dyżury w strefie przygranicznej od 7 października. Odpowiadamy na wezwania wolontariuszy organizacji pomocowych, którzy zgłaszają nam, że są pacjenci w stanie zagrożenia zdrowia i życia. Przyjeżdżamy, badamy te osoby. Ostatnio wszyscy są wychłodzeni, głodni, odwodnieni. Coraz więcej osób ma zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. (...) Nieraz od kilku dni nie mają dostępu do wody pitnej, z tego powodu wymiotują" – opowiada gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Dodaje, że od 7 października Medycy na Granicy udzielili pomocy 200 osobom - dzieciom, dorosłym, w tym kobietom w ciąży.

