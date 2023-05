Sejm odrzucił weto Senatu ws. powołania komisji do zbadania wpływów rosyjskich w Polsce. O ile obóz rządzący nazywa ten projekt "Lex Tusk", bo ma zbadać nieprawidłowości, których miał dopuścić się rząd PO i PSL w polityce wobec Rosji, o tyle gość RMF FM zaproponował inną nazwę:

Proponuję "Lex Pani Basia". Pani Basia, która obsługiwała ksero a pracowała w administracji rządowej, czyli podlega definicji funkcjonariusza publicznego - jeżeli miała tego pecha i skserowała coś, co Antoni Macierewicz, który jako przyszły śledczy tej komisji uzna za działające w interesie rosyjskim, wówczas Pani Basia też może wylądować przed tą komisją.

Kwiatkowski: Macierewicz zrobił bardzo wiele, by obniżyć polski potencjał obronności Piotr Szydłowski / RMF FM

Co jednak z odpowiedzialnością rządu PO-PSL wobec niedostatecznie twardej i zdecydowanej polityki wobec Rosji. Co z przeciąganiem sprawy znalezienia dostaw alternatywnych źródeł energii. Co z niedostatecznym wsparciem dla Ukrainy? - dopytywał dziennikarz.

Byłem prezesem NIK który odtajnił całość dokumentów związanych z realizacją kontraktu gazowego. To była moja decyzja. To była umowa, wobec której części byliśmy krytyczni. Krytyczni wobec tego, co wskazała też KE: Długoletnia umowa i sposób negocjacji (z Rosją - przyp.red.). Mogła lepiej, w sposób bardziej efektywny, twardy reprezentować polski punkt widzenia w kwestii realizacji polskiego interesu. Jest coś takiego jak pojęcie "pewności wstecznej". Dzisiaj patrzymy na kontakty z Rosjanami w inny sposób. Ale już na tamtym etapie NIK uważał, że negocjacje można było prowadzić lepiej - oceniał Krzysztof Kwiatkowski.

Co jest kwintesencją obrony państwa w relacjach z Federacją Rosyjską? Bezpieczeństwo armii. To ja mogę powiedzieć jako były prezes NIK-u z pełną odpowiedzialnością, że Antonii Macierewicz jako minister obrony narodowej w pocie czoła zrobił bardzo wiele, żeby obniżyć potencjał obronności państwa polskiego - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny i były prezes NIK.

W pocie czoła zrobił bardzo wiele, a raporty z kontroli NIK-u są dostępne dla posłów i senatorów w Kancelarii Tajnej. Kontrolerzy NIK-u uznali jego działania jako niesłużące interesom polskiej armii - dodał Kwiatkowski.



Senator tłumaczył, że tymi działaniami są przede wszystkim zerwane kontrakty zbrojeniowe i złe zarządzanie awansami w armii.



Gość RMF FM odniósł się również do powołania Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, w skrócie nazwanej przez opozycję Lex Tusk. "Ta komisja jest kompletnie niepoważna" - mówił senator.

Tu nie chodzi tylko o premiera i ministra. Posłem nie można zostać czy senatorem. Ja dysponuję środkami publicznymi, bo wydatkuje pieniądze na prowadzenia biura poselsko-senatorskiego. Panowie z PiS-u zapisali sobie projekt ustawy, którym mogą utrącić dowolną osobę - stwierdził Kwiatkowski.



To jak przeciąć te rosyjskie wpływy w Polsce?

Przecież mamy służby specjalne, które działają z dużym zaangażowaniem: podsłuchy w hotelach Polskiego Holdingu Hotelowego zakładają, nawet liderce opozycji demokratycznej Białorusi w trakcie jej spotkania" - mówił gość RMF FM. "Przecież widać impet tych służb, które naprawdę w pocie czoła szukają, co tylko mogą - dodał Kwiatkowski.