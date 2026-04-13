Kto przejmie rolę Viktora Orbana w UE? Co rozstrzygnięcie węgierskich wyborów parlamentarnych może oznaczać dla Polski i Europy? Czy PiS powinno wyciągnąć wnioski z porażki Viktora Orbana? M.in. o to Grzegorz Sroczyński zapyta w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Szymona Szynkowskiego vel Sęka, posła PiS, byłego ministra ds. europejskich. Zapraszamy!
Nie milkną echa niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Według niemal 99 proc. przeliczonych głosów ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier. Z kolei Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów. Do parlamentu wejdzie też skrajnie prawicowa partia Mi Hazank, która może liczyć na sześć miejsc.
Kto przejmie rolę Viktora Orbana w UE? Co rozstrzygnięcie węgierskich wyborów parlamentarnych może oznaczać dla Polski i Europy? Czy PiS powinno wyciągnąć wnioski z porażki Viktora Orbana?
