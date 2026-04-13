W środę (15 kwietnia) na ulice Częstochowy wyjdzie 160 osób, by wziąć udział w wielkim wiosennym sprzątaniu. Akcja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Trzeźwości i ma na celu nie tylko uporządkowanie przestrzeni miejskiej, ale także zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu. Ulice, skwery i bulwary zostaną wysprzątane z pustych „małpek” i „ćwiartek”.

Sprzątanie w 16 punktach miasta

Ulice, skwery i bulwary zostaną wysprzątane z pustych „małpek”, „ćwiartek” czy „krów” – butelek po wódce, piwie, winie i innych alkoholach.

Wolontariusze pojawią się w 16 wyznaczonych miejscach na terenie Częstochowy.

Do sprzątania wytypowano m.in. ulice Krakowską, Przechodnią, Małą na Starym Mieście, Akademicką i Dekabrystów w pobliżu domów studenckich, a także Kanał Kohna, Nadrzeczną oraz bulwary nad Wartą.

Uczestnicy akcji zamierzają dokładnie oczyścić nie tylko chodniki, ale także bramy, tereny zielone i krzewy.

Zajrzymy w każdy zakamarek. W planach mamy sprzątanie nie tylko chodników, ale także bram, terenów zielonych z krzewami oraz bulwarów nad Wartą. Chcemy usunąć z przestrzeni miejskiej porzucane butelki po alkoholu, które dla walczących z uzależnieniem mogą być bodźcem skojarzeniowym, wywoływać silne emocje i wspomnienia związane z piciem, zwiększać napięcie, a nawet być impulsem, aby znów zajrzeć do kieliszka - podkreśla Violetta Dziubin-Łuszczyk z Chrześcijańskiej Fundacji "Adullam", organizatora akcji.

Wspólna inicjatywa mieszkańców

Do akcji przyłączą się seniorzy, uczniowie szkół podstawowych i średnich, a także siatkarki z KS Częstochowianka. Każda z grup będzie miała wyznaczony własny rejon do sprzątania.

Centrum Usług Komunalnych zapewni wszystkim uczestnikom specjalne worki do zbiórki szkła.

Organizatorzy podkreślają, że do sprzątania może dołączyć każdy chętny mieszkaniec.

Poprzez naszą akcję chcemy zwrócić uwagę na skalę problemu alkoholowego i pokazać, jak ważne jest wsparcie osób zmagających się z nałogiem na różnych płaszczyznach, aby mogły wyjść na prostą i żyć w trzeźwości. Dodatkowo chcemy uświadomić młodzieży uczestniczącej w akcji, jak dużym zagrożeniem dla ich zdrowia jest alkohol - dodaje Violetta Dziubin-Łuszczyk.

Od 1 kwietnia bieżącego roku w Częstochowie obowiązuje nocny zakaz sprzedaży na wynos napojów alkoholowych. Podobne ograniczenia wprowadziło już około dwustu miast i gmin w całym kraju.

Przed wprowadzeniem zakazu w Częstochowie nocą działało 51 punktów sprzedaży alkoholu.



Wielkie sprzątanie rozpocznie się w środę o godzinie 9 i potrwa do godziny 17. Organizatorzy liczą, że dzięki wspólnemu wysiłkowi uda się nie tylko oczyścić miasto z porzuconych butelek, ale także zwiększyć świadomość społeczną na temat zagrożeń związanych z alkoholem.



