"Mnie akurat nikt nie próbował przekonać, żebym dołączył do rządowej koalicji" - mówi wiceprezes PSL Dariusz Klimczak w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby zastąpić Solidarną Polskę w koalicji rządowej? "Jest to wykluczone i praktycznie codziennie to dementuje nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz" - odpowiada gość Marcina Zaborskiego.

