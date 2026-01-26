Jeśli nie dowiemy się w ciągu 24 godzin ws. konkretów, należy uznać, że panowie nic nie ustalili – wskazał w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Antoni Dudek, komentując poniedziałkowe spotkanie Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego. Politycy rozmawiali ze sobą o tzw. sporze o ambasadorów. Profesorowi podoba się niedawna propozycja zażegnania sporu autorstwa Sikorskiego. Jego zdaniem doprowadziłaby do "profesjonalizacji naszej służby zagranicznej", ale nie wierzy w jej egzekucję. Gość Grzegorza Sroczyńskiego uważa, że Polska 2050 się rozpadnie.

prof. Antoni Dudek RMF FM

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kiedy efekt spotkania Nawrocki-Sikorski? Prof. Dudek mówi o 24 godzinach

Spór o ambasadorów

Politolog i historyk profesor Antoni Dudek, komentując lakoniczne komentarze, które spłynęły po poniedziałkowym spotkaniu prezydenta i ministra spraw zagranicznych, powiedział, że jeśli nie dowiemy się w ciągu 24 godzin, czy Nawrocki i Sikorski osiągnęli jakiekolwiek porozumienie, "to raczej tego porozumienia nie ma".

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM wskazał, że bardzo podoba mu się niedawna propozycja Radosława Sikorskiego, by 80 procent nominacji ambasadorskich przypadło zawodowym dyplomatom, a pozostałe 20 procent zostało podzielone po równo między rząd i prezydenta.

To by oznaczało, że następuje profesjonalizacja naszej służby zagranicznej (...). Ale obawiam się, że to jest marzenie ściętej głowy i niczego takiego nie będzie - przyznał.

Rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego dodał, że wspomniana propozycja "nie jest w interesie żadnej ze stron". Argumentował, że KO jest liderem sondaży, a poparcie, w mniemaniu jej liderów, zawdzięcza byciu "nieprzejednaną" wobec obozu prawicowego. Z drugiej strony jest "kreujący się na silnego człowieka prawicy" prezydent Nawrocki, który nie może ustąpić w istotnych sprawach Tuskowi i jego stronnictwu.

Kiedy efekt spotkania Nawrocki-Sikorski? Prof. Dudek mówi o 24 godzinach / East News/Paweł Wodzyński/AFP/PETRAS MALUKAS/RMF FM/Jakub Rutka /

"Polska 2050 się rozleci"

Szymon Hołownia powiedział niedawno, że być może odejdzie z Polski 2050. Wskazał też, że "jest z nim większość rządowa". Czy pachnie to zrywaniem koalicji?

Nie, ja myślę, że nie. To by oznaczało, że Szymon Hołownia przekreśla właściwie wszystko, co dotąd robił w polskiej polityce. Gdyby nagle zerwał koalicję i co, poszedł do prezesa Kaczyńskiego z nim tworzyć rząd? - tłumaczył prof. Antoni Dudek.

Zdaniem politologa obecne działania Hołowni to "próba gaszenia pożaru, który sam wywołał". Gdyby nie zrezygnował późnym latem ubiegłego roku z tego, że on już nie będzie kandydował (o fotel szefa swojej partii - red.), nie byłoby tego całego kryzysu - powiedział profesor.

Polska 2050 się rozleci, tylko nie wiemy, na ile części, ale większość z nich i tak wyląduje w Koalicji Obywatelskiej, jakaś mniejszość w PSL-u i jakieś pojedyncze elektrony się pewnie jeszcze rozejdą w inne strony - dodał.

Gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM uważa, że groźba zerwania koalicji ze strony Polski 2050, mogłaby doprowadzić do tego, że premier Donald Tusk zaryzykuje rząd mniejszościowy.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy...

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube

https://www.youtube.com/@RMF24Video