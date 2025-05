Dzisiaj Trzaskowski ma spotkanie w Goleniowie, w Szczecinie, jutro ostatni dzień. Nikt nie ma głowy, żeby odpowiadać i prostować te kłamstwa. Ale jestem dobrej myśli. Uważam, że Polacy nie dadzą się zmanipulować - podkreślał Schetyna. Nie odniósł się jednak do meritum sprawy. Wyraził jednocześnie nadzieję, że Rafał Trzaskowski i jego sztab przed drugą turą wyborów będą mieli czas na to, by wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

Uważam, że musimy być gotowi na bardzo brudną kampanię i brudne ataki. Trzeba też mieć twardą skórę - mówił gość Marka Tejchmana.

Mentzen wyprzedzi Hołownię w pierwszej turze?

Grzegorz Schetyna pytany o swoje przewidywania co do wyników poszczególnych kandydatów w pierwszej turze wyborów prezydenckich ocenił, że trzecie miejsce zajmie Sławomir Mentzen. Jego zdaniem reprezentant Konfederacji uzyska wynik przekraczający delikatnie 10 proc.

Według Schetyny poparcie niższe od Mentzena uzyska w pierwszej turze wyborów marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.



Co z rekonstrukcją rządu?

W rozmowie pojawił się też temat zapowiadanej przez Donalda Tuska rekonstrukcji rządu. Schetyna nie chciał zdradzić, czy zostanie ministrem. Unikał też odpowiedzi na pytanie, którzy ministrowie powinni stracić swoje stanowiska.

Najpierw 6 sierpnia będę jako przedstawiciel Zgromadzenia Narodowego przyjmował przysięgę od prezydenta Trzaskowskiego. To uruchomi następne etapy - stwierdził wymijająco. Przyznał też, że nie jest w stanie wyobrazić sobie scenariusza, w którym legalność wyborów prezydenckich byłaby podważana przez część sędziów Sądu Najwyższego.