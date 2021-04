Epidemia strachu dotyka każdego. Również tych, którzy np. wychowują dzieci w pojedynkę. Pracują zdalnie, z dziećmi uczą się zdalnie, opiekują się osobami od siebie zależnymi. Nie ma warsztatów zajęciowych, lekcji - mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", podsumowując raport o samotności.

"Polska samotność ma twarz starszej kobiety. Wśród 75-latków co trzecia osoba żyje sama. To głównie kobiety. Nikt ich nie odwiedza. Teraz nie mogą pójść do przychodni, małego, osiedlowego sklepiku. Samotność zabija" - podkreśla gość Marcina Zaborskiego. Jak dodaje: o 14 proc. samotność zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu.

"Co będzie ze mną jak umrę. Kto mnie znajdzie? Często takie pytania słyszymy od starszych osób - mówi Joanna Sadzik.



Jak podkreśla gość Marcina Zaborskiego, lęki są gorsze niż rzeczywistość. "Depresja może się uśmiechać. To, że babcia mówi przez telefon, że wszystko jest dobrze, wcale nie musi tego oznaczać. Epidemia strachu przed samotnością dotyka właściwie każdego" - prezes Stowarzyszenia "Wiosna".