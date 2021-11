"Fala inflacyjna zaskoczyła świat i większość banków centralnych. Zaskoczyła świat, bo nie spodziewaliśmy się, że popyt na towary będzie większy niż podaż, a stało się to dlatego, że gospodarki odbiły się trochę szybciej, niż przewidywaliśmy" - powiedziała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM główna ekonomistka Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Beata Javorcik.

Beata Javorcik /

"Jednym z czynników, który napędza inflację, jest to, że podaż, produkcja nie jest w stanie dotrzymać kroku popytowi. Czyli np. nie mamy tyle półprzewodników, ile byśmy chcieli, by wyprodukować ilość samochodów, na którą mamy zapotrzebowanie. Ale to tylko jeden z czynników" - dodała rozmówczyni Marka Tejchmana.