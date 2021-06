„Paulo Sousa jest stosunkowo krótko trenerem i potrzeba czasu na to, co chciałby przekazać zawodnikom. Drużyny nie da się odmienić za pomocą czarodziejskiej różdżki” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Jakub Popławski, reprezentant Polski w AMP Futbolu, pytany o to, czy jego zdaniem Sousa – mimo braku sukcesów polskiej reprezentacji na Euro – powinien zostać selekcjonerem biało-czerwonych. „Mecze takie, jak z Hiszpanią na pewno budują reprezentację. Ta drużyna ma potencjał i to kwestia czasu, kiedy się odpali” – dodał. Zdaniem gościa Pawła Balinowskiego Sousa ma plan na reprezentację. „Chce trochę zmienić styl” – komentuje.

