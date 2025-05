Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Matysiak, posłanka partii Razem. Porozmawiamy o wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich, przebiegu kampanii wyborczej i przyszłości jej ugrupowania.

Wideo youtube

Dlaczego Adrian Zandberg nie chce nikogo poprzeć w drugiej turze wyborów prezydenckich? Jak wykorzystać potencjał wyborczy? Czy jest szansa na współpracę partii Razem z Nową Lewicą? Między innymi te pytania usłyszy Paulina Matysiak.

Na rozmowę Grzegorza Sroczyńskiego zapraszamy o godz. 18:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, do aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!

Jeśli nie chcesz, aby umknęła Ci jakakolwiek Rozmowa w RMF FM, subskrybuj nasz kanał na YouTube: https://www.youtube.com/@RMF24Video.