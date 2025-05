Czy 13 mld złotych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa zmieni służby mundurowe? Jak silne jest powiązanie zorganizowanych grup przestępczych ze służbami rosyjskimi? "Wielki Marsz Patriotów" Rafała Trzaskowskiego i "Wielki Marsz za Polską" Karola Nawrockiego - te dwie manifestacje przejdą przez Warszawę w niedzielę, 25 maja. O tym, jak je zabezpieczyć, Piotr Salak swojego gościa z Koalicji Obywatelskiej - Czesława Mroczka.

Wideo youtube

Masz pytanie? Zadaj je już teraz i bądź częścią Popołudniowej rozmowy w RMF FM!

Na rozmowę Piotra Salaka zapraszamy o godz. 18.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, aplikacji RMF ON, na stronę RMF24.pl i do naszych mediów społecznościowych.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube https://www.youtube.com/@RMF24Video