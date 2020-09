"Na razie trwa separacja" - odniósł się Zbigniew Girzyński na antenie RMF FM, odpowiadając na pytanie Marcina Zaborskiego, czy PiS bierze już rozwód w koalicji - z Solidarną Polska i Porozumieniem. "Separacja ma to do siebie, że po niej można spokojnie wrócić do stanu sprzed, jak i również pokojowo się rozejść" - dodał polityk.

