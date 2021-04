„Moim zdaniem dzielenie się z innymi – również w żałobie - jest jak najbardziej naturalne. Ale dzisiaj żyjemy w czasach, w których żałoba jest traktowana jako coś bardzo prywatnego, z czym każdy powinien poradzić sobie sam. W tym jest problem, bo kiedy patrzymy wstecz, to wokół straty, wokół pogrzebów zawsze zbierała się wspólnota i to przez dłuższy czas. Dziś mamy jedynie wydarzenie pogrzebu, gdzie ludzie są razem. Potem dużo osób jest w jakimś rodzaju samotności” – mówi w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Anja Franczak zajmująca się towarzyszeniem w żałobie.

Kulturoznawczyni zaznaczyła, że śmierć w czasach pandemii, często bez możliwości pożegnania się, jest zarówno dla osoby umierającej, jak i jej bliskich szczególnie trudna. Śmierć może być bardzo trudna do zrozumienia, kiedy ostatni raz widzieliśmy tę osobę może kilka tygodni temu, a nagle widzimy tylko malutką urnę to nasz umysł nie jest w stanie tego połączyć ze sobą. Taki proces, w którym powoli zrozumiemy w ogóle co się wydarzyło, może trwać bardzo długo. Znacznie dłużej u osób, które nie mogły się pożegnać - podkreśliła założycielka Instytutu Dobrego Umierania.

Pytana przez Marcina Zaborskiego o to, kim jest doula umierania, wyjaśniła: Doula to ogólnie osoba, która pomaga przy przejściach. Czy to jest przejście w życie, czy wychodzenie z życia, to w pewnym sensie te procesy mają ze sobą wiele wspólnego. Doula z jednej strony rozmawia i pomaga osobie na ostatnim etapie życia, ale też pracuje z bliskimi, często jest takim rodzajem moderatora (...). To jest raczej osoba, która jest facylitatorem rozmów, bo kiedy ludzie są na ostatnim etapie życia, to w ramach rodziny grają w teatr, nikt nie ma odwagi mówić o tym, że już zbliżamy się do śmierci i że można też myśleć o różnych kwestiach.

Straciliśmy kontakt ze śmiercią, już nie jesteśmy świadkami, dostajemy tylko informację. Ten brak kontaktu wywołuje ogromny lęk - mówi Anja Franczak w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Ruch douli umierania polega na tym, żeby wrócić z śmiercią do domu, do jej właściwego miejsca - wśród rodziny i bliskich" - dodała założycielka Instytutu Dobrej Śmierci.

Franczak mówiła też, że umożliwienie rodzicom spędzenia czasu z dzieckiem, które urodziło się martwe, to dobry pomysł. To są możliwości i oferty, które w niemieckich szpitalach są zupełnie normalne - że jest możliwość spędzenia czasu ze swoim dzieckiem. Ten krótki czas, w którym jest się razem - godzina czy kilka godzin po urodzeniu, nawet jeśli to dziecko nie żyje, to wartościowy czas, w którym mogą powstać wartościowe wspomnienia.