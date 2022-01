"To jest trochę tak, że mówiąc o pogodzie trzeba patrzeć statystycznie. Nie da się na podstawie jednego zdarzenia, jak chociażby to zdarzenie (orkan Nadia – przyp. RMF FM) wyciągać żadnych wniosków. Nie można powiedzieć, że ten niż pojawił się dlatego, że zmienił się klimat, ale nie można też powiedzieć, że z całą pewnością te dwie rzeczy nie mają nic wspólnego. Dopiero długie obserwacje danych procesów i obserwacje tak naprawdę trendów pozwalają powiedzieć czy coś się zmienia, czy nie. Powiedziałbym tak: w najbliższych latach – patrząc na jakiś czas wstecz – możemy się spodziewać coraz większej ilości zarówno ekstremalnych zdarzeń pogodowych, jak i takich zdarzeń, które są wyjątkowo silne, wyjątkowo energetyczne dlatego, że ocieplenie klimatu to w skrócie zainwestowanie, czy skumulowanie większej ilości energii w atmosferze. Ta energia musi się jakoś uwolnić stąd nie tylko w Europie, ale w wielu miejscach na świecie dokładne dane pokazują, że liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych po prostu się zwiększa” – mówił o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych w Popołudniowej rozmowie w RMF FM dr Tomasz Rożek, twórca kanału Nauka. To lubię.

Zmiany, które obserwujemy od kilkudziesięciu lat, są wynikiem większego stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze, głównie mam na myśli CO2 i metan - CO2 mocno związany z produkcją energii i transportem, a metan mocno związany z rolnictwem - mówił dr Tomasz Rożek w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski zapytał swojego gościa, czy jesteśmy w stanie powstrzymać proces emisji CO2. Na pewno możemy go zwolnić. Nie da się dzisiaj - nie tylko w krajach, które się rozwijają, ale też w krajach rozwiniętych jak Polska czy Niemcy - zatrzymać z dnia na dzień emisji CO2 - odpowiedział fizyk.

Nie zadzwonił i nie sądzę, żeby zadzwonił. Nawet nie odpisał na mój list z propozycją - mówił Tomasz Rożek pytany, czy burmistrz Wielunia zadzwonił do niego ws. szczegółów spotkania, które naukowiec obiecał zorganizować w Wieluniu w zamian za rezygnację z organizacji walki MMA, firmowanej przez Andrzeja Z. ps. "Słowik", byłego szefa mafii pruszkowskiej. Nie podzielam fascynacji widowiskiem, gdzie dwie osoby obijają się po twarzach, ale jeżeli ktoś chce i kogoś to kręci, to ja mogę tego nie podzielać, po prostu tego nie oglądam. Ale tym razem postanowiłem zabrać głos nie z powodu samego MMA, tylko z powodu "Słowika", bossa pruszkowskiej mafii, który został tam wyniesiony na piedestał. Próbowałem sobie wyobrazić, co czują rodziny albo bliscy rodzin, które zostały poszkodowane przez mafię pruszkowską - dodał Rożek.

Tomasz Terlikowski: Zaczynamy od najważniejszego dziś pytania, czyli pytania o nowego selekcjonera, a może dokładniej o to, czy istnieje jakaś matematyczna formuła, która może pomóc Polakom w odniesieniu zwycięstwa w barażach z Rosją, a potem też w tych w następnych, żebyśmy w końcu weszli tam, gdzie możemy wejść?

Dr Tomasz Rożek, fizyk: Z całą pewnością także piłka nożna podporządkowuje się prawom, m.in. fizyki, a fizyka zajmuje się matematyką. Natomiast w trakcie gry to nie czas na analizy matematyczne albo przypominanie sobie wzorów. To wszystko musi być w nogach, więc w skrócie mówiąc - trzeba po prostu dużo ćwiczyć.

Trzeba dużo ćwiczyć, żeby tę fizykę piłki mieć w nogach, ale jak wiemy, Polakom to się specjalnie nie udaje. Mamy nawet piosenkę "Nic się nie stało", więc chciałem zapytać jeszcze raz fizyka, czy masz jakąś radę dla polskich piłkarzy - poza tym, żeby ćwiczyli, bo mam nadzieję, że to wiedzą - np. jak rozkładać siłę uderzenia, żeby ta piłka odpowiednio trafiła?

Wszystko zależy od odległości do bramki. Czasami trzeba kopnąć słabo, żeby się dobrze podkręciła. Stawiasz mnie w trochę niezręcznej sytuacji, bo ja się na piłce średnio znam.

Ale na fizyce się znasz. Ja się pytam o fizykę, a nie o piłkę.

Tak, no właśnie, natomiast wychodzę z założenia, że niezręczne jest doradzanie komuś, kto - przynajmniej tak chcę wierzyć - zna się dużo lepiej ode mnie, więc poradziłbym jeszcze raz to samo: ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

To jeszcze pytanie dotyczące geniuszy w piłce nożnej. Skąd się biorą? Tak naukowo, skąd się biorą geniusze w tej grze, w ogóle wszędzie skąd się biorą?

Jeżeli w piłce nożnej jest podobnie jak w innych dziedzinach, m.in. dziedzinach nauki takich jak fizyka czy matematyka, to to jest nałożenie wielu różnych rzeczy. Z całą pewności pewnych predyspozycji, także szczęścia, ale przede wszystkim ogromnej pracowitości. Teraz w zależności od tego, kogo się pyta, można usłyszeć, że proporcje pomiędzy szczęściem, pracowitością a talentem różnie się układają. Niektórzy mówią, że to jest 50 proc. do 50 proc., a inni mówią - też słyszałem takich mistrzów w swoich dziedzinach - że talent to jest 10 proc., a 90 proc. to jest ciężka praca.

Rozumiem, że nie udzielisz odpowiedzi jak jest na pewno, więc przechodzimy do pogody. Każdy lubi porozmawiać trochę o pogodzie. Niż Nadia, który przyniósł wichurę, która zdemolowała bardzo wiele miejsc, już sobie poszedł. Czy takie zjawiska pogodowe będą nas czekać w tę zimę jeszcze częściej?

To jest trochę tak, że mówiąc o pogodzie, trzeba patrzeć statystycznie. Nie da się na podstawie jednego zdarzenia - jak chociażby to zdarzenie, o którym przed chwilą wspomniałeś - wyciągać żadnych wniosków. Nie można powiedzieć, że ten niż pojawił się dlatego, że zmienił się klimat, ale nie można też powiedzieć, że z całą pewnością te dwie rzeczy nie mają nic wspólnego. Dopiero długie obserwacje danych procesów i obserwacje, tak naprawdę trendów, pozwalają powiedzieć czy coś się zmienia, czy nie. Powiedziałbym tak: w najbliższych latach albo w kolejnych latach - patrząc na jakiś czas wstecz - możemy się spodziewać coraz większej ilości zarówno ekstremalnych zdarzeń pogodowych, jak i takich zdarzeń, które są wyjątkowo silne, wyjątkowo energetyczne dlatego, że ocieplenie klimatu to w skrócie zainwestowanie, czy skumulowanie większej ilości energii w atmosferze. Ta energia musi się jakoś uwolnić stąd nie tylko w Europie, ale w wielu miejscach na świecie dokładne dane pokazują, że liczba ekstremalnych zdarzeń pogodowych po prostu się zwiększa. Natomiast to nie będą zdarzenia jakieś takie, które u nas nigdy nie występowały. To nie będzie tak, że nagle u nas pojawi się coś, z czym nigdy nie mieliśmy do czynienia. Raczej będzie tak, że to co znamy np. ulewy, wichury będą pojawiały się częściej i będą bardziej dotkliwe.

